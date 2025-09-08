Atresmedia compra el negocio en España de Clear Channel por 115 millones de euros
El grupo audiovisual busca con esta operación crecer en el mercado de la publicidad exterior y el ámbito digital.
Atresmedia ha cerrado un acuerdo para adquirir el negocio en España de Clear Channel, empresa especializada en publicidad exterior, por 115 millones de euros.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Atresmedia anuncia que ha suscrito un acuerdo con Clear Channel Outdoor Holdings para la adquisición del 100% del capital social de su filial en España.
El grupo audiovisual español detalla que esta operación le permite ampliar su presencia al ámbito de la publicidad exterior, "integrando a uno de los operadores con mayor relevancia y experiencia en el sector".
Asimismo, remarca que la incorporación es "una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital", al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes.
Según recoge en su página web, Clear Channel tiene presencia actualmente en 37 provincias españolas y es "líder en Madrid y Barcelona por audiencia y calidad".
Su plantilla en nuestro país asciende a casi 200 personas que trabajan en sus oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza.
La adquisición de Clear Channel España por Atresmedia está sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias, que el grupo español espera obtener "en los próximos meses".
Asimismo, añade que el precio de compra previsto de 115 millones de euros está condicionado a los "ajustes comúnmente aplicables en operaciones de esta naturaleza".