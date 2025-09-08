Atresmedia compra el negocio en España de Clear Channel por 115 millones de euros

Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid Ricardo Rubio / Europa Press

Atresmedia ha cerrado un acuerdo para adquirir el negocio en España de Clear Channel, empresa especializada en publicidad exterior, por 115 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Atresmedia anuncia que ha suscrito un acuerdo con Clear Channel Outdoor Holdings para la adquisición del 100% del capital social de su filial en España.

El grupo audiovisual español detalla que esta operación le permite ampliar su presencia al ámbito de la publicidad exterior, "integrando a uno de los operadores con mayor relevancia y experiencia en el sector".

Asimismo, remarca que la incorporación es "una oportunidad estratégica de crecimiento en el terreno digital", al aprovechar el proceso de transformación tecnológica del medio exterior y su capacidad de generar nuevas soluciones innovadoras para anunciantes y clientes.

Según recoge en su página web, Clear Channel tiene presencia actualmente en 37 provincias españolas y es "líder en Madrid y Barcelona por audiencia y calidad".

Su plantilla en nuestro país asciende a casi 200 personas que trabajan en sus oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza.

La adquisición de Clear Channel España por Atresmedia está sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias, que el grupo español espera obtener "en los próximos meses".

Asimismo, añade que el precio de compra previsto de 115 millones de euros está condicionado a los "ajustes comúnmente aplicables en operaciones de esta naturaleza".