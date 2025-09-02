Yolanda Rodríguez, nueva redactora jefe del Observatorio de la Defensa de El Español

Yolanda Rodríguez, redactora jefe del Observatorio de la Defensa de El Español. Cristina Villarino

La periodista ha sido fundadora de Confilegal y entre 2018 y 2023 fue Directora de Comunicación del Ministerio de Defensa.

Yolanda Rodríguez se incorpora a EL ESPAÑOL para liderar el nuevo Observatorio de la Defensa.

Una apuesta de EL ESPAÑOL por un sector que será clave en los próximos años, y sobre el que el volumen de información irá aumentando en el tiempo.

Con su llegada se refuerza un área que ya era clave para la estrategia del diario, y en el que ya trabajaban Izan González y Gastón Trelles.

Rodríguez liderará un equipo joven pero experimentado en el área y contará con el apoyo del resto de áreas del periódico para ofrecer la mejor información.

Para Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, la llegada de Yolanda Rodríguez permitirá a este diario "dar un paso adelante" en el sector de la Defensa.

"Lo haremos desde una perspectiva integral con el objetivo de reunir en torno al Observatorio de la Defensa a todos los actores implicados con el objetivo de aportar al debate ideas que nos acerquen a posturas comunes en una materia que debería ser motivo de grandes acuerdos de Estado".

El Observatorio de la Defensa es una nueva apuesta dentro de la estrategia de EL ESPAÑOL por los contenidos de calidad y por aportar valor a los suscriptores.

Se suma así al Observatorio de la Sanidad y al Observatorio de la Energía que este diario puso en marcha hace ya meses.

Su trayectoria

Yolanda Rodríguez se incorpora como redactora jefe, procedente de Confilegal, medio de referencia en el sector jurídico que fundó hace casi 11 años junto a Carlos Berbell.

Apasionada por la comunicación política e institucional, ha liderado estrategias de comunicación en el Consejo General del Poder Judicial y en el Ministerio de Defensa.

Durante ocho años, fue adjunta al asesor de imagen del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, desde donde diseñó, bajo la dirección de la Comisión de Comunicación, la política de transparencia de la institución.

El 8 de junio de 2018 fue nombrada Directora de Comunicación Institucional de la Defensa, en el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, cargo que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 2023.

Otros medios

Rodríguez cuenta con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, donde ha tocado todos los palos -prensa, radio, televisión y medios digitales-.

Además del citado Confilegal, ha sido directora de edefensor.com, web especializada en Justicia y Política, y del semanario Además de.

Asimismo, ha colaborado como periodista independiente en El Mundo, La Clave e Interviú.

Igualmente, ha desarrollado una parte importante de su carrera periodística en la radio, desde Radio Nacional de España (donde colaboró en la sección "Historias de la Justicia", junto a Juan Ramón Lucas o Alberto Martínez Arias); en Punto Radio (en el programa "Cinco Lunas", dirigido y presentado por la periodista y escritora Reyes Monforte) y en Radio España (en el programa “Puntode Encuentro”, presentado y dirigido por José Luis López Castro.

Como analista en televisión, ha trabajado en la realización de análisis cualitativo y seguimiento de los canales temáticos de las distintas plataformas digitales españolas (Vía Digital y Canal Satélite) en Corporación Multimedia.

Además, ha realizado seguimiento y análisis comparativo de contenidos y audiencias de los informativos de las principales cadenas nacionales y análisis de campañas electorales.

Doctora en Ciencias de la Información, Rodríguez también posee amplia experiencia docente como profesora del Máster universitario en Comunicación Política y Empresarial (máster oficial EEES), primero en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Compluense de Madrid (UCM) y, posteriormente, en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC).