La factura del intento de asalto a Prisa: los más afines a Moncloa pierden 22,6 M pero se resarcen por otras vías

Los empresarios afines a Moncloa en Prisa siguen acumulando pérdidas desde que llegaron al grupo de medios. Ahora bien, muchos de ellos 'recuperan' el dinero por otras vías en negocios vinculados a empresas públicas o subvenciones.

Desde que en 2022 los partidarios de Sánchez se alinearan bajo el paraguas de Global Alconaba, se han dejado más de 22,6 millones de euros.

Así consta en el registro mercantil, después de que en el año 2024 la sociedad perdiera 653.897 euros.

Unas pérdidas que se suman a los 1,53 millones que se dejaron en 2023 y los 22,6 millones de números rojos acumulados en el primer año de funcionamiento de la compañía en 2022.

Fue en esa fecha cuando Global Alconaba, con Andrés Varela Entrecanales a la cabeza, compró a Telefónica el 7% que ostentaba hasta entonces en el grupo de comunicación.

Según las cuentas del pasado ejercicio, el grupo de empresarios ha decidido también actualizar a 'valor razonable' las acciones de Prisa que controlan.

¿Y cuál es la valoración que hacen? 24.081.499 euros, a un precio de 0,37 euros el título. Esto supone reconocer que su participación se ha revalorizado un 12,24% respecto al ejercicio 2023.

Tal y como reconoce Global Alconaba, en el último ejercicio aumentó el número de títulos de Prisa en propiedad por la suscripción y canje de bonos convertibles en acciones.

Operaciones por las que incrementó en 2,22 millones de títulos sus acciones de Prisa.

Global Alconaba agrupa a algunos de los empresarios afines a Moncloa que intentaron el 'asalto' a Prisa en los primeros meses de 2025.

Junto a Andrés Varela Entrecanales forman parte de la sociedad otros afines al PSOE como el fundador de Tapsa, Fernando Ocaña; el financiero Juan Jacquotot o el presidente de The Cocktail, Alberto Knapp.

También tras él están el presidente de iZen producciones, José Manuel Fernández-Velasco, y otro financiero más: Pablo Segui. También está José Miguel Contreras, que fuera director de contenidos de Prisa.

Con su participación en torno al 7% ostentan un sillón en el consejo de administración de Prisa. Y en sólo tres años se han dejado 22,6 millones de euros.

Ahora bien, ahí no se incluye el dinero que se han dejado por el camino en sus inversiones otros cercanos al Gobierno como Adolfo Utor, presidente de Baleària; el conocido como 'rey de las ambulancias', Diego Prieto.

Si sumamos el total de participaciones de todos los afines, estaríamos hablando de casi un 17% del accionariado.

Fuentes conocedoras recuerdan que algunos de estos empresarios cuentan con el 'respaldo' del Gobierno en otros de sus negocios.

Así, por ejemplo, recuerdan que José Miguel Contreras mantiene negocios audiovisuales con Radio Televisión Española.

Varela Entrecanales, por su parte, a través de The Pool Managment, también trabajó en el ejercicio 2023 con RTVE.

Además, fue la productora del documental sobre Pedro Sánchez, 'Moncloa: cuatro estaciones' que se terminó emitiendo a través de El País al no haber encontrado ningún canal ni plataforma que quisiera emitirlo.

Las mismas fuentes explican que Prieto presume estos días de haber recibido un contrato de ambulancias en la India tras un viaje con Pedro Sánchez al país en octubre del año pasado.

También insisten en que Utor, por su parte, ha percibido fondos europeos para modernizar su flota de buques en Balearia. A la vez que se ha hecho con la mayor parte del negocio de Naviera Armas.

Todos ellos siguen pensando en que pueden hacerse con el control de Prisa. Una opción que internamente se ve muy remota.

La idea de los afines al PSOE es tratar de encontrar inversores que pongan dinero y que les permita lanzar una oferta de compra al empresario galo Joseph Oughourlian.

Barajan plantear tres opciones: la compra directa de su 29% de Prisa; la compra de la división de medios de comunicación -es decir, El País y la Cadena Ser- o una gestión compartida de la compañía.

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario aseguran que en este momento Oughourlian no tiene interés ninguno en negociar con los afines a Moncloa y, por tanto, se inclina por rechazar esa oferta si es que llega en algún momento.

No hay dinero

En especial, explican, porque lo primero que necesitan es dinero para lanzarla. Algo que, por ahora, no han logrado.

Sería una nueva batalla tras haber sido derrotados en la primera. Esta se produjo antes del verano, cuando intentaron imponer de la mano del ya exCEO de Prisa Media, Carlos Núñez, un proyecto de televisión en abierto.

La iniciativa fue anunciada en una entrevista de Núñez en El País, y días más tarde fue rechazada por el consejo de administración de Prisa a instancias del presidente Joseph Oughourlian.

Un rechazo que provocó un maremoto interno que conllevó la salida de Núñez, Contreras y, semanas más tarde, de Pepa Bueno como directora de El País.

En la última Junta de Accionistas, Oughourlian tendió la mano para alcanzar 'la paz', ya que la compañía "no puede perderse en batallas intestinas para intentar imponer intereses particulares frente al interés común".