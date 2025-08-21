Squirrel Media completa la compra del 100% de Pretopay

Squirrel Media ha completado la adquisición del 100% del capital social de la empresa tecnológica estadounidense Pretopay, junto con otros activos, soluciones y desarrollos tecnológicos especializados en la representación y gestión integral de contenido digital e influencers, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como resultado de esta transacción, Pretopay y los activos mencionados se incorporarán al perímetro consolidado del Grupo Squirrel a partir de septiembre de 2025.

En el ejercicio 2024, estas empresas generaron unos ingresos totales de 10,3 millones de euros y un Ebitda de 2,6 millones de euros, lo que representa un margen de Ebitda del 25%.

Squirrel financiará estas adquisiciones mediante un pago en acciones valorado en 3,20 euros por cada título. Para ello, propondrá en la próxima junta general extraordinaria de accionistas una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, para la emisión de 2.741.130 nuevas acciones.

La convocatoria de la citada junta general extraordinaria de Accionistas, que se publicará mañana (22 de agosto), convocará la reunión para el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Tras esta operación, el capital social de la compañía aumentará hasta un total de 95.953.640 acciones, de las cuales más de 14 millones formarán parte del capital flotante, alcanzando así el umbral mínimo del 15% de capital flotante requerido para la admisión en el Índice Ibex Small Cap.

Pretopay, compañía con sede en Estados Unidos, es una plataforma de pagos diseñada para monetizar contenido 'premium' de redes sociales.

La plataforma está completamente integrada con Telegram y Whatsapp, lo que facilita la gestión de suscripciones y pagos directamente desde esta plataforma.