El Tribunal Supremo ratifica la condena a 'El Confidencial' por intromisión ilegítima al honor de Florentino Pérez

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia 42 de Madrid el 6 de octubre de 2022, por la que se condena a El Confidencial por intromisión ilegítima en el honor del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La sentencia es firme y también fue previamente confirmada por la Audiencia Provincial.

En julio de 2021 El Confidencial publicó una serie de audios procedentes de una conversación privada del presidente del Real Madrid grabados sin su consentimiento. En su fallo, el juez afirma que "la forma y contenido de las emisiones demuestran que con ellas se pretendió en todo momento menoscabar la imagen pública de D. Florentino Pérez Rodríguez. Y eso, en efecto, constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor".

La sentencia también recoge que "no se pretendió, pues, informar, sino orientar la opinión de los lectores del periódico y de la sociedad en general hacia una visión negativa del demandante, de descrédito hacia su persona, lo que constituye claramente un intento de desprestigio que no puede quedar amparado por la pretendida defensa al Derecho y deber de información".

El Supremo considera que "se ha producido una extralimitación de El Confidencial en el uso de su libertad de información", que se ha traducido en una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante".

Por eso estimo la demanda interpuesta contra el periódico El Confidencial y su director y considera que "ambos codemandados han cometido intromisión ilegítima en el honor de D. Florentino Pérez Rodríguez".

La sentencia condena también "a que indemnicen al actor, conjunta y solidariamente, en concepto de daños y perjuicios, en la suma de 1 euro, imponiendo, a dicha parte demandada, el pago de todas las costas procesales causadas".