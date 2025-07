Atresmedia logra un beneficio de 63,8 millones de euros y unos ingresos de 506 millones en el primer semestre

Atresmedia mantiene una sólida posición financiera tras el cierre del primer semestre. Logra un beneficio de 63,8 millones de euros.

Supone un descenso del 7,6% respecto al año pasado. El resultado se ve influenciado por la "excepcional evolución de la publicidad" durante el mismo período de 2024.

De hecho, los ingresos caen 17 millones de euros hasta los 506 millones. El grupo explica que el mercado publicitario en televisión ha caído un 4,6%, aunque evoluciona muy bien la publicidad en la radio.

Si se analizan sólo el dinero ingresado por el negocio audiovisual del grupo, se puede comprobar cómo el dinero percibido por publicidad fue de 391 millones (-5,1%); por producción y distribución alcanza los 51,8 millones (5,1%) y otros ingresos supusieron 25,8 millones de euros.

La radio, Onda Cero, aporta ya unos ingresos de casi 43 millones de euros. Sube casi un 5% respecto al mismo período del año anterior.

El grupo Atresmedia ha comunicado también este lunes que ha materializado la compra del 75% de Last Lap.

Se trata de un grupo dedicado a la promoción, organización, ejecución y comunicación de toda clase de eventos, mayoritariamente deportivos, entre ellos la San Silvestre Vallecana o Festibike.

Alcanzó una facturación superior a los 30 millones de euros y un EBITDA por encima de los 3 millones de euros en 2024.

Compra de Last Lap

Con esta operación, Atresmedia que cuenta también con una actividad significativa en el área de eventos, se convierte así en el líder nacional de este sector con unas perspectivas de facturación por encima de los 50 millones de euros.

“Esta operación representa un paso adelante para Atresmedia. Nos posiciona como empresa líder en eventos y marketing experiencial y refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones diferenciales a las marcas. Con Last Lap, sumamos recursos, talento, ideas y experiencia para liderar el sector de los eventos en España”, señala José Miguel García Gasco, Director General de Atresmedia Publicidad.

“No resulta fácil imaginar una unión más estratégica y complementaria como la que se acaba de cerrar. Para Last Lap este es el socio que cualquiera soñaría en este sector. Con el líder de la comunicación en España y la incorporación del talento de Last Lap nace un gigante en la organización de eventos y el marketing experiencial que va a ofrecer propuestas globales no vistas anteriormente”, explica Diego Muñoz Avia, CEO de Last Lap.