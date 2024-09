Ceuta 'se lleva' a Broo's TV o Jonatan Penco para intentar arrebatar a Andorra el 'trono' de los influencers

Los influencers que tienen miles o millones de seguidores son jóvenes, están ganando mucho dinero, suelen tener pocas ataduras y pueden trabajar desde cualquier sitio. Les basta una buena conexión a internet y su equipo para grabar y montar.

Conforme sus ingresos económicos van subiendo, también es mayor el pago de impuestos como ocurre con todos los trabajadores. Con la diferencia de que los influencers tienen facilidad para moverse.

Han sido sonadas las huidas a Andorra de muchos de los influencers más conocidos como Rubius, Auronplay, The Grefg o Willyrex. Lo hicieron simplemente porque pagan muchos menos impuestos que en España, algo que resulta molesto para los sacrificados contribuyentes españoles.

Ceuta quiere entrar en esta liga y llevarse a los influencers. Ofrece grandes bonificaciones fiscales, un buen clima, calidad de vida y, además, es España. Tiene, por tanto, la carta de la buena imagen. Si un influencer traslada su residencia a Ceuta no va a ser criticado.

El gobierno ceutí ha llevado a esta semana a una veintena de influencers a la ciudad autónoma que, en total, suman 10 millones de seguidores. Entre ellos están Broo's TV, Jonatan Penco, El pequeño Nicolás, Hernando Asenjo o Soto Asa, entre otros.

Les han hecho una visita turística, se los han llevado a probar la gastronomía local, han hecho una fiesta y les han explicado los beneficios fiscales existentes. Han visto, por tanto, que en Ceuta, lejos de cualquier prejuicio, se vive bien y que pueden ganar más dinero.

Los 'influencers' invitados a Ceuta en un barco. null

"Merece la pena vivir aquí mientras tengas la posibilidad de establecerte y desarrollar tu negocio", les ha explicado Alberto García Varela, socio director de EY en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla en una jornada celebrada este viernes.

A su lado, Felipe Masa, director de EY Abogados, les ha desgranado los beneficios fiscales por residir en Ceuta, acompañado por Kissy Chandiramani, consejera de Economía, Hacienda y Función Pública de Ceuta.

Una bonificación del 50% para las empresas; una deducción del 60% en el IRPF; bonificación del 75% en el Impuesto sobre el Patrimonio; no se declara el Impuesto de las Grandes Fortunas; 50% de bonificación en todos los impuestos locales; y no hay IVA sino IPSI, que tiene tipos reducidos.

"No sabía que era tan atractiva"

Uno de los creadores de contenido que han acudido a la cita de Ceuta es Jonatan Penco (Widler). Es barcelonés y es uno de los influencers que cambiaron España por Andorra para residir. Hace vídeos sobre su vida y los publica especialmente en Instagram y Tik Tok, acumulando 2,6 millones de seguidores.

"Cuando me animaron a venir para conocer Ceuta lo primero que me vino a la cabeza fue que era una ciudad peligrosa, por lo que veo en los medios de comunicación. Pero me gusta viajar y conocer nuevos sitios. No sabía nada de su fiscalidad ni de que la ciudad era tan atractiva", comenta a EL ESPAÑOL.

Un momento de la presentación de los beneficios fiscales de Ceuta. null

Widler afirma que "lo que más me ha llamado la atención es la hospitalidad. Una ciudad estéticamente preciosa y nos han recibido con los brazos abiertos. Hay choque cultural y conviven en armonía".

Aunque los beneficios fiscales son "atractivos", este influencer no se plantea, de momento, trasladarse de Andorra a Ceuta porque su familia vive en Barcelona y "porque soy más de montaña que de playa", aunque sí recomienda a los influencers andaluces y de otros puntos del país que se piensen el mudarse a Ceuta.

Éxito con el juego 'online'

Ceuta va a por todas en el área tecnológica. Una modificación de la ley en 2018 -uno de los últimos cambios normativos de Mariano Rajoy antes de la moción de censura-, generó una nueva fiscalidad para esta ciudad autónoma.

La localidad presidida por Juan Jesús Vivas tenía que cambiar de modelo. No podía ser siempre el bazar barato y tenía que subirse al carro de las nuevas tendencias. Quisieron atraer a las empresas de juego online y ha sido un éxito.

En estos momentos hay medio centenar de grandes empresas nacionales e internacionales de apuestas por internet asentadas en la ciudad autónoma. Tienen a 850 empleados y se prevé llegar al millar a finales de este año.

Queda aún margen para crecer en el juego online, pero hay que buscar nuevos nichos. Y en Ceuta tienen claro que los influencers pueden ser uno de ellos.

EL ESPAÑOL e Invertia han organizado esta pasada semana en la ciudad autónoma el II Foro Español en Ceuta. Ha habido cuatro ideas clave.

La primera es que Ceuta tiene un gran potencial en materia tecnológica o turística; la segunda es que todas las Administraciones van a una y son accesibles; la tercera es que tienen que dar más a conocer sus ventajas; y la cuarta ha sido una frase repetida: "¿Y por qué no en Ceuta?". Ahora un nutrido grupo de influencers también se lo pregunta.