Ha muerto Maxwell McCombs, el padre de la teoría de la ‘agenda setting’

El domingo 8 de septiembre murió en Austin el profesor Maxwell McCombs, de la Universidad de Texas. McCombs tenía una reputación internacional y era bien conocido en España por su trabajo, durante decenios, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

En ella ha dado cursos de doctorado, dirigido seminarios, impartido lecciones y es donde hemos investigado fructíferamente con un equipo de doctores y graduados en Comunicación, muchos de los cuales son hoy catedráticos de esas materias tanto en España como en otros países.

Era discípulo de Wilbur Schramm, una de las figuras más destacadas en el impulso de los estudios sobre la comunicación de masas y sobre la comunicación en general. Después de ejercer el periodismo, se doctoró en la Universidad de Stanford y, a lo largo de su vida, fue profesor en Syracuse, Carolina del Norte y Austin (Texas).

Se me hace duro escribir estas líneas, pero no puedo dejar de referir varias cosas sobre este eminente profesor, coautor del primer trabajo sobre la 'Teoría del establecimiento de la agenda' (agenda setting theory), que se refieren a nuestra amistad profunda y fructífera. Él ha dejado testimonio de esta relación en el prólogo a su libro Setting the agenda, cuya segunda edición se publicó en el 2014.

El origen de la teoría se puede fijar en 1967, cuando McCombs y otros jóvenes docentes de la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles) se plantearon –ante la primera página de Los Angeles Times— si el impacto de un acontecimiento podría disminuir en el supuesto de que se le diera un lugar menos prominente.

Pero la teoría se formuló por primera vez en 1968, cuando McCombs y su colega Donald Shaw hicieron un estudio en Chapel Hill cuando ambos eran profesores en la Universidad de Carolina del Norte.

La teoría vino a aclarar de modo decisivo cómo influían los medios de comunicación sobre la gente en un momento en que muchos investigadores pensaban que tal influencia no era particularmente relevante.

Desde ese momento inicial hasta la fecha se han publicado más de cuatrocientos trabajos que han corroborado, en momentos y contextos diferentes, la pertinencia de la teoría.

Los resultados del estudio de Chapel Hill se publicaron en 1972 en la revista Public Opinion Quarterly, con el título 'The Agenda-setting Function of Mass Media'. Desde entonces, ese trabajo ha sido citado en unos veinte mil estudios posteriores.

En los años setenta McCombs inició una relación permanente con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y Pamplona se convirtió para él, para su esposa Betsy, y para sus dos hijos, Max y Sam, en un segundo hogar.

Desde Pamplona hemos viajado por casi toda España, por Portugal y por el sur de Francia, donde pasamos un fin de semana en Saint-Emilion, la capital de los vinos en el entorno de Burdeos. Con esos viajes, en los que incluíamos habitualmente visitas a las principales bodegas del país, los McCombs se fueron enamorando de España.

En correspondencia, la casa de los McCombs tenía sus puertas abiertas en Austin para todos los docentes o doctorandos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que le otorgó su medalla de plata en 2014.

Maxwell McCombs fue presidente de la WAPOR (World Association for Public Opinion Research) en el bienio 1997-1998, y apoyó eficazmente la candidatura que me llevó a mí a la presidencia para el bienio 2007-2008.

McCombs, aparte de ser un excelente profesor, era una persona extremadamente generosa y hospitalaria; y gozaba de un excelente buen humor. Más de una vez nos hemos reunido a comer o cenar en el “Headliners Club”, es decir, el club de los que aparecen en los titulares de los periódicos, situado en el piso veintiuno de la Procore Tower.

En una ocasión en la que cenamos cinco adultos y tres niños, Max, que había descubierto la calidad del vino durante su estancia en Syracuse, pidió varias botellas del mejor Zinfandel del valle californiano de Sonoma. Tuve que ser muy prudente para mantenerme sobrio.

Quiero acabar con el recuerdo –bendita memoria— del acto homenaje por mi jubilación, que se celebró el 6 de octubre de 2012, porque en él intervinieron precisamente Maxwell Mc Combs; Pedro J. Ramírez, director de este diario digital; Manuel Martín Algarra, catedrático primero en Galicia y ahora en Pamplona; y Marta Martín Llaguno, catedrática en la Universidad de Alicante, exdiputada en el Congreso y columnista conocida.

Max hizo un balance de nuestra amistad y colaboración, mientras que Pedro J. recordó los momentos en los que yo comenzaba como joven profesor y él era un brillante estudiante de la Facultad.

***Esteban López-Escobar, doctor en Derecho y doctor en Comunicación, es profesor emérito de Opinión Pública. Ha sido presidente de la WAPOR (World Association for Public Opinion Research).