Muere Luis Blanco Vila, escritor, catedrático y periodista a los 87 años

Ha fallecido Luis Blanco Vila, mi profesor, mi compañero y mi gran amigo durante tantos años en @USPCEUHumYCom . No le gustará que lo cuente, pero sabe que no siempre obedezco. Se ha ido al acabar el año, porque no le gusta dejar cosas a medias. DEP

Foto de @elcorreogallego pic.twitter.com/kF70JQDQTd