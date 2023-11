El Español y Pedro J. Ramírez, premios 'PR Noticias' al mejor periódico en redes sociales y al mejor periodista

El diario EL ESPAÑOL ha sido premiado con el galardón a mejor periódico en redes sociales y su director y presidente ejecutivo, Pedro J. Ramírez, ha sido reconocido con el premio al mejor periodista veterano en la XX edición de Los mejores de PR.

Los premios organizados por PRnoticias.com reconocen a los profesionales más destacados en sectores como la comunicación, el marketing, el periodismo, la salud y la política.

Una entrega de premios en la que el director de EL ESPAÑOL ha recogido el galardón al mejor periodista veterano. Un reconocimiento sobre el que ha bromeado asegurando que "me lo han dado demasiadas veces y deberían darme ya el reconocimiento al periodista más joven".

En su intervención, Pedro J. Ramírez ha recordado que este periódico es "mes tras mes" el diario líder de audiencia en los principales medidores de audiencia: GfK DAM y ComScore. Y ha asegurado también que "el presidente ejecutivo le ha asegurado al director de EL ESPAÑOL que le quedan, al menos, siete años más al frente del diario".

Un reconocimiento que ha llegado junto al que PRnoticias ha hecho a otros periodistas como Esteban Urreiztieta (El Mundo), Carlos Segovia (El Mundo) y Eduardo Inda (Okdiario), con quienes trabajó durante sus más de veinte años como director del diario de Unidad Editorial. "Thank you for the memories", ha dicho, en alusión a sus excompañeros y ha remarcado: "Hay una hermandad entre los tres".

Redes sociales

En su discurso, Pedro J. Ramírez no ha podido evitar referirse al segundo galardón que este diario ha recibido: mejor periódico en redes sociales. Un premio que ha recogido la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, quien representa "el mayor impulso a la modernidad del periódico", en palabras del director de este diario.

Sánchez de Lara ha agradecido el reconocimiento "para el equipo de EL ESPAÑOL. Somos un medio joven. Tenemos solamente ocho años y estar bien posicionados en redes sociales es fundamental".

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, junto al director de PRNoticias, Pedro Aparicio, en la entrega del galardón a EL ESPAÑOL. Laura Mateo

Además, ha hecho hincapié en el trabajo que el equipo de redes de EL ESPAÑOL realiza a diario y ha ensalzado su labor: "Este premio es vuestro".

La ceremonia de entrega de la XX edición de Los mejores de PR se ha celebrado este martes en el Palacio de la Prensa, situado en la plaza Callao de Madrid. Ha sido presentada por el director del digital, Pedro Aparicio.

Al margen de los premios a EL ESPAÑOL y su director, también se ha reconocido el Mejor tándem CEO + dircom, que ha recaído en José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica y su directora global de comunicación, Eva Fernández. Durante su entrega ha destacado "la importancia de comunicar en las empresas, pero también a las personas. Una labor a la que la operadora lleva dedicada casi 100 años. Un aniversario que se cumplirá en 2024.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE ha sido galardonado como premio especial a la mejor gestión en organizaciones empresariales y que ha aprovechado la ocasión para recordar que "los empresarios son quienes levantan este país".

No son los únicos. Entre los premiados se encuentran también Ana Terradillos, presentadora de La Mirada Crítica en Tele 5; Sandra Golpe, editora del informativo de las 15:00 de Antena 3, así como directores de comunicación de las principales empresas españolas como Pilar García de la Puebla (BMW), Roberto Sanz (HM Hospitales), Marcos Fraga (Repsol); Paula Zapata (Naturgy) y Patricia Colino (Banco Santander).

