El Español logra dos premios en los galardones más importantes del mundo del diseño editorial

La Society News of Design ha galardonado dos proyectos del periódico EL ESPAÑOL en la 44ª edición de los Best of News Design de 2022. Estos premios están considerados como los más importantes a nivel mundial de diseño editorial y se presentaron más de 4.500 candidaturas entre la categoría digital y la impresa.

El fallo ha tenido lugar en la ciudad estadounidense de Nueva York y entre los miembros del jurado se encuentran 47 periodistas procedentes de todo el mundo y 35 organizaciones de las más importantes a nivel global.

Los formatos especiales "La vida extraterrestre no está en Marte, sino en las lunas de Júpiter y Saturno" y "El 50 cumpleaños de Letizia: Operación reina por sorpresa" de EL ESPAÑOL han sido galardonados con dos premios a la excelencia.

Según la Society News of Design, estas menciones se otorgan por "una narración visual sobresaliente y excelente. Estas noticias van más allá de la mera competencia técnica o estética y pueden traspasar los límites de la originalidad y la creatividad".

Junto a EL ESPAÑOL, que presentaba por primera vez su candidatura, han sido premiados proyectos del diario catalán Ara, el deportivo AS o El Confidencial. Los principales medios y agencias internacionales como The Washington Post, The New York Times, Reuters, Süddeutsche Zeitung o South China Morning Post han sido también galardonados.

Entre los miembros del jurado se encuentran responsables de diseño visual de cabeceras como The Washington Post, The New York Times, Financial Times y Los Angeles Times. Este tribunal de expertos ha valorado la apuesta de EL ESPAÑOL por el departamento de diseño editorial y de nuevas narrativas dirigido por Lina Smith y del que forma parte también la periodista visual Cristina Pita para los ofrecer a los lectores un producto periodístico de alta calidad.

La apuesta de EL ESPAÑOL por un contenido periodístico de calidad y diferencial es también reconocida por los lectores. El periódico dirigido por Pedro J. Ramírez es el líder indiscutible del año 2023, habiendo encabezado el ranking oficial de GfK DAM durante los cuatro últimos meses.

Lunas de Júpiter y Saturno

La noticia con un formato visual especial sobre la búsqueda de vida extraterrestre en las lunas de Júpiter y Saturno obtuvo el premio a la excelencia en la categoría de medioambiente y ciencia de los Best of News Design 2022. La investigación del periodista Paolo Fava y la dirección de arte de Lina Smith lleva al lector a un viaje visual inmersivo por cinco satélites del Sistema Solar con ciertas condiciones excepcionales que recuerdan a la Tierra.

Con una mezcla de vídeos de la NASA, fotografías reales capturadas por las sondas e infografías que describen la masa interior de estos satélites se construye una visión más cercana de espacio exterior.

Los 50 años de Letizia

Con motivo del 50º cumpleaños de Letizia, EL ESPAÑOL realizó un proyecto especial para presentar a las 50 personas más importantes de su círculo cercano y que han modelado a la actual reina de España. El equipo de diseño de narrativas visuales y el de la sección de Jaleos del Corazón, con Cristina Rodrigo y Raúl Rodríguez, trabajaron conjuntamente para realizar una investigación periodística que da forma a infografías creativas donde se analiza la evolución de Letizia.

Con un diseño claro y elegante, el objeto principal de la pieza es un árbol genealógico interactivo en el que consultar una a una las personas qué han influido y cómo lo han en la Reina durante las diferentes etapas de su vida.

