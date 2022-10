Paolo Vasile abandonará el puesto de CEO de Mediaset en plena crisis de audiencia de Telecinco

Mediaset prescinde de Paolo Vasile como CEO del grupo en España. El principal ejecutivo del sector audiovisual español dejará su cargo en las próximas semanas. Entre las principales razones está la caída de audiencia de Telecinco, que ha visto cómo su inmediato competidor (Atresmedia) lo ha superado con creces en los últimos meses.

La caída de Vasile lleva semanas encima de la mesa, según informan fuentes cercanas. No ha sido hasta ahora cuando el equipo de Silvio Berlusconi en Media For Europe ha dado el visto bueno a la salida del máximo responsable de la programación de Mediaset.

La caída de audiencia de Telecinco, el buque insignia del grupo, ha sido la gota que ha colmado un vaso que llevaba meses llenándose. Algunas fuentes explican que el Ejecutivo habría solicitado su salida hace meses y que se habría ido postergando en el tiempo.

Comienza ahora la búsqueda de un nuevo consejero delegado que dé la vuelta a las audiencias de Telecinco, pero también de Cuatro y del resto de canales del grupo Mediaset. Según El Mundo, que ha adelantado la información, el proceso podría abrirse en una próxima junga extraordinaria que se celebraría el miércoles 26 de octubre.

Lo que está claro es que Borja Prado, presidente de Mediaset España, cuenta con el respaldo de Berlusconi para llevar a cabo esta operación. No sólo eso, es que existe plena confianza en los cambios que el máximo dirigente podría llevar a cabo en las próximas semanas.

Vasile es consejero delegado de Mediaset España Comunicación desde el 30 de marzo de 1999. Sustituyó en el cargo a Maurizio Carlotti, que pasó a ser vicepresidente, hasta que recaló en Antena3.

Su trayectoria

Hasta la llegada de Sé lo que hicisteis a la televisión, pocos hubiesen sido capaces de reconocer al consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile. Era el principio de una estrategia para poner cara pero, sobre todo, demonizar al responsable de la mal llamada telebasura en nuestro país.

A partir de entonces, gracias a la fama televisiva adquirida y su naturalidad -nunca ha aceptado hacer declaraciones off the record-, el 'desconocido' romano de pelo blanco pasó a copar titulares y protagonizar noticias semana tras semana. El nombre de Telecinco había pasado a un segundo plano, dejando paso a un más mediático Vasile. “Paolo Vasile no habla, da titulares”, se comenta en la profesión.

Una imagen completamente distinta a la que tenía cuando desembarcó en España con su familia en 1999 para intentar convertir a Telecinco en líder de audiencias. Entonces, el italiano tuvo que ser convencido por su mujer para hacerse con las riendas de la cadena.

“Ella es la responsable”, ha confesado. Ella también le había aconsejado abandonar la producción de cine por la televisión cuando rondaba los treinta años.

No fue la única motivación. Su padre, Turi Vasile, se había arruinado haciendo cine. De hecho, la que para algunos es una de las mejores películas de Federico Fellini, Roma, para el italiano es un mal recuerdo. Prefiere recordar Pan y Chocolate, de Franco Brusatti, para él la mejor cinta que produjo su progenitor.

Pero ¿era necesario hacer el tipo de televisión que hace Telecinco? “Mi batalla final es mantener el empleo de mis 1.365 trabajadores. Hoy en día, mandar a casa un trabajador es matar a tres personas. Si yo hiciera la televisión que quiero, estaría arruinado”, ha confesado en más de una ocasión. Y los datos le han dado la razón ya que durante los últimos años, Mediaset España ha sido una de las empresas más rentables de Europa.

Este modelo le ha dado muchos quebraderos de cabeza a lo largo de los años. Tantos que incluso mantuvo una guerra abierta con el que era el responsable de la publicidad, Giuseppe Tringalli, quien criticaba en Italia que era imposible vender publicidad con el tipo de televisión que se hacía.

Sin embargo, salvar de forma efectiva la crisis de La Noria hace ya diez años, hizo que Vasile ganara la batalla y se le nombrara también consejero delegado de Publiespaña, el área comercial del grupo. Ahora, sin embargo, su modelo ha quedado obsoleto y esta nueva gran crisis de audiencias que ya dura un año ha terminado por poner fin a su pontificado.

Crisis de audiencia

En ello ha tenido que ver mucho los datos de Sálvame. Y es que, como se dice en el sector, "quien pierde la tarde, pierde el mes". Tras trece años de éxito en antena, el programa de La Fábrica de la Tele comenzó a dar síntomas de desgaste hace ahora un año cuando Antena 3 empezó a ganar la tarde con la turca Tierra amarga.

A todo esto se le unía en abril de este año la Operación Deluxe por la que la justicia investiga al programa por espiar famosos. Una tabla de salvación que al final ha terminado siendo su naufragio.

La audiencia había sido el principal aval de Vasile para mantener su puesto. Pero las cifras, desde hace un año, le han dado un duro golpe. Antena 3 fue líder por undécimo mes consecutivo con un 14% de cuota, según datos de audiencia del mes de septiembre de Barlovento Comunicación. Telecinco, por su parte, tiene una cuota de 12,1%.

Operación Mediaset

Esta destitución llega tras la gran operación orquestada desde Italia. En julio, Media For Europe (MFE), la empresa de Silvio Berlusconi, alcanzó el 82,92% del capital y los derechos de voto de Mediaset España tras haber cerrado con éxito la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el 44,31% que no controlaba en el mes de marzo.

Mediante esta operación, MFE detenta más de las tres cuartas partes de los derechos de voto de Mediaset España.

Según indica MFE, esta operación se encamina hacia la creación de un grupo paneuropeo. Este grupo estaría formado por empresas de televisión nacionales, centradas en la producción de contenidos locales, y plataformas tecnológicas y comerciales paneuropeas.

MFE analizará llevar a cabo una posible fusión por absorción de Mediaset España. En este caso, los accionistas de Mediaset España recibirían Acciones A de MFE admitidas a negociación en Euronext Milan.

