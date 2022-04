Javi Nieves y Mar Amate (Cadena 100): "Este programa en cuanto falte uno de los dos no será lo mismo"

Javi Nieves y Mar Amate son uno de los matrimonios radiofónicos más conocidos de la radio española. Conducen desde hace quince años el morning de Cadena 100 'Buenos días, Javi y Mar' y ahora celebran mantener el espacio como el segundo más escuchado de su franja en el país.

En su entrada al estudio desde el que saludan a los oyentes cada día a las seis de la mañana ambos se ríen. Realmente no dejan de hacerlo en ningún momento de la entrevista. Juegan en casa, son un equipo muy sólido y la complicidad es evidente. Se nota. Será por eso que dicen que sin uno de ellos el programa sería "otra historia".

En conversación con este periódico también dicen que llevan demasiado tiempo "soportándose", pero que repetirían todos y cada uno de los momentos vividos con los ojos cerrados. Que cuando empezaron podían tener el estudio de radio más feo del mundo y "oler a boquerón frito" porque no estaban las cámaras y los focos que ahora rodean el espacio. Que el EGM debería medir también la calidad de los oyentes y que solo se preocupan de las audiencias "si se preocupan los jefes". Un balance de tres lustros de madrugones radiofónicos.

Javi y Mar de Cadena 100: 15 años en la radio

Antes de la pandemia hubo algún momento en que se dio a la radio por muerta, o al menos en declive. ¿En qué momento creéis que se encuentra ahora?

Javi: Yo no he tenido nunca la sensación de que la radio estuviera de capa caída. Nunca, nunca, nunca. Y si lo dices por el podcast y por todas las plataformas de escucha online, yo creo que son otro formato distinto. Es como si comparamos el cine con las plataformas de streaming. Pues yo creo que cuando vas al cine esperas algo distinto a cuando te pones una peli en casa y ves una serie. Claro. La radio ha sido fundamental en la pandemia porque demostró estar ahí al día y acompañar. Y eso es lo que tiene la radio. Esa inmediatez y ese ser compañía y tú su compañero. Ese vínculo que existe con la radio no existe tan directamente en otros formatos.

Mar: Yo estoy con Javier. Fíjate, aquello de “el vídeo mató a la estrella de la radio” lleva desde los 80. Siempre quieren matar a la radio y la radio nunca muere. La sensación que yo tengo es que durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que la radio es el medio más inmediato, más vivo y más de acompañamiento. Esa bidireccionalidad que hay entre el oyente y la persona que hace radio, ese saber que al otro lado, en ese momento exacto, hay una persona que está contigo, acompañándote... Para mí es el medio más orgánico, ya no sólo porque trabajo en este medio y sé cómo funciona.

La radio tiene mucha vida por delante, muchos años, y los formatos como los podcast, por ejemplo, son otro acompañamiento. La sensación de poder hacer cosas y tener a alguien al otro lado como es la radio... Eso creo que tiene una muy larga vida y goza de muy buena salud.

No sé cómo de pendientes estáis ambos de las audiencias del programa, pero esta semana salieron los datos del EGM y el programa aunque ha sumado oyentes respecto a 2021, los ha perdido respecto a la última ola… Teniendo en cuenta el aluvión de acontecimientos de los últimos años, ¿qué papel tienen los programas más desenfadados?

Javi: Yo de las audiencias estoy todo lo pendiente que están mis jefes, porque a mí ni me suben ni me bajan el ego, ni hacen que me lo pase mejor o peor. Yo me preocupo si veo a mis jefes preocupados. A partir de ahí… No nos gusta perder. No creo que a nadie en ningún trabajo le guste ni fracasar, ni perder bienestar. Quieres ganar para hacer las cosas bien hechas, para ser el mejor en lo que haces. Es espíritu de mejora contra ti mismo.

La pandemia no ha venido bien a la radio musical, la radio musical es una manera de desconectar, pero nosotros tenemos un público adulto, al que le gusta la información, al que le gusta pasarlo bien y distraerse. No son niños, no son jóvenes como en otras emisoras que han salido beneficiadas con la pandemia, nosotros no. A nosotros la pandemia nos perjudicó porque la gente demandaba información y se fue con la información. Nosotros somos conscientes de ello y tenemos que asumir también y saber que estamos para acompañar, pero lo importante si hay una guerra o una pandemia es la información.

Javi Nieves en el estudio de 'Buenos días, Javi y Mar' en Cadena 100. Esteban Palazuelos

Mar: La gente tiene esa información básica, pero la gente sigue con su cotidiano. El estar bien o intentar estar bien al final es una escapatoria. Hay que estar muy informado, pero al mismo tiempo tenemos que permitirnos algo de alegría. Todos los días necesitamos un poco de alegría o alguien que nos distraiga o nos haga sentir bien. Y ese trabajo nos corresponde a nosotros. Es un trabajo importante y es un trabajo más complicado de lo que parece, porque nosotros también sufrimos lo que pasa a nuestro alrededor.

Creo que en esa balanza es importante la información, pero es imprescindible el entretenimiento. Y en cuanto al EGM, está muy bien medir el número de oyentes. A mí me parece que cuanto más, mejor, y es nuestra labor sumar oyentes y que se nos conozca cada vez más. Pero también debería medir la cantidad de lealtad de los oyentes o la calidad del oyente. En este caso, este programa creo que tiene los mejores oyentes que se pueden tener. Con lo cual, ahí venimos ganando desde hace muchísimos años.

A ver, pese a todo, sois el segundo ‘morning’ más escuchado en España… ¿Qué estáis haciendo bien?

Javi: Pues mira, te voy a decir la verdad. Hacemos muchas cosas bien. Pero lo primero que hacemos es precisamente pasárnoslo bien. Para mí eso es fundamental. Cuando sube y baja el EGM, la pregunta que nos hacemos es: ¿Seguimos pensándolo bien? Porque imagínate… Si estuviéramos batiendo todos los récords de audiencia habidos y por haber y nos escuchara todo el mundo, pero no nos gustase… No habríamos aguantado 15 años.

Cuando empezamos el nombre del programa era el nuestro. Y eso es difícil. Te quiero decir difícil de asumir. Pero quería decir que el programa no era un grupo, no era coral. Era un programa que llevaban dos personas Javi y Mar. Y porque por aquel entonces todos los programas tenían un formato zoo en los morning. Es un formato coral en el que había mucha gente, entraba, salía… Aquí éramos dos. Si lo miras ahora, el formato es de dos en todos los programas.

Lo primero que hemos hecho bien ha sido liderar ese cambio. La segunda cosa que hicimos bien es que nos dirigimos a un público muy concreto. Cuando empezamos, la norma de todos los programas de la mañana era ser transgresor. Cuanto más transgresor eras, mucho mejor. Bromas pesadas, pruebas de fidelidad… Nosotros dijimos que haríamos todo lo contrario. Vamos a juntar a la gente, vamos a hacer un programa para que se oiga de camino al trabajo, pero sin molestar a nadie. Y lideramos ese cambio también.

Javi Nieves y Mar Amate en el estudio de 'Buenos días, Javi y Mar' en Cadena 100. Esteban Palazuelos

Mar: Y muchas cosas más. O sea, yo creo que además hay algo que hacemos muy bien, y es que somos muy honestos. Somos muy el oyente. Yo podría ser un oyente del programa perfectamente y Javi también. Y que no tenemos muchas máscaras. Nos convertimos un poco en la persona que está contigo desayunando, la persona que está contigo en el coche y no estamos un paso más allá, estamos justo al lado. Nos importa mucho el oyente.

¿Cómo habéis cambiado vosotros y cómo ha cambiado la forma de hacer radio en estos tres lustros?

Javi: Mira, es que ni me acuerdo. Recuerdo que un día me dijo Mar, Javi deja el messenger. Hay una cosa que se llama WhatsApp. Fíjate. Empezamos con Facebook. Los primeros años invitábamos al oyente a entrar en tal página de Facebook. Y ahora mira.

Pero no solamente eso. Teníamos un estudio que podía ser el estudio más feo del mundo y podíamos estar oliendo a boquerón frito por la mañana, que nadie se enteraba. Bueno, lo de oler a boquerón frito puede seguir pasando. Pero fíjate, ahora esto es un plató de televisión.

Mar: ¡Es que Javi era el que hacía el control! O sea, se nos olvida ya, pero estábamos sentados enfrente y él era el que manejaba. Han cambiado muchísimas cosas y nosotros también.

Javi: Yo tenía un poco más de pelo.

Mar: Madre mía, yo tenía muchísimo más colágeno en la cara. Estaba todo colocado en otra posición. Y nuestras vidas… A mí me ha cambiado la vida un par de veces en estos años, pero no lo añoro. Me parece que es una etapa preciosa, pero la que vivo ahora me parece que es mi etapa.

Bueno, también son quince años soportándoos el uno al otro. Se dice pronto. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar juntos?

Mar: Has dicho la palabra soportar, así que le voy a pedir a Javi que explique qué significa soportar y a partir de ahí vas a entender todo.

Javi: Es que es algo que hemos hablado mucho. Yo creo que soportamos muchas veces al otro. Pero la palabra soportar no solamente es la palabra soportar, es llevar al otro en brazos, sostener... Yo soporto a mi mujer, yo soporto a mi familia y soporto a Mar. Por supuesto, nos soportamos el uno al otro. Hay veces que somos insoportables, pero por lo general lo llevamos bien.

Las carencias de uno son las virtudes del otro. Mar llega donde no llego yo. Y te puedo decir mil cosas malas que tengo y que esta mujer hace bien. A mí no se me nota si me despisto, que se me va la cabeza… Que a veces me quedo mirando a un punto fijo y se me va la pelota.

Mar Amate en el estudio de 'Buenos días, Javi y Mar' en Cadena 100. Esteban Palazuelos

Mar: Es una genialidad, porque lo mismo yo estoy enfocada -que eso no es bueno tampoco- y estoy pensando si Javi ha dormido bien, si está dormido ahora, si le ha molestado algo. Pero al rato hace una gracia y digo "ah está fenomenal". Además, es una de las personas que hace que a mí un enfado se me pase muy rápido.

Javi: Si, porque los enfados míos son muy gordos porque tengo pronto, pero es que me duran lo que el pronto. Tenemos nuestras cosas. Hemos tenido años y años, pero yo juro que no tengo memoria para esas cosas, ni para lo bueno y ni para lo malo. Se me olvida. Entonces, afortunadamente tengo a mi mujer que me recuerda las cosas de la vida en el terreno personal y a Mar que hace de mi Pepito Grillo en el trabajo.

Mar: El divertimento muchas veces me lo da él y saca una parte de mí que no consigue todo el mundo, y eso es muy bueno. No es fácil encajar así. Esto no quiere decir que seamos iguales. Al contrario, somos muy diferentes. Nos soportamos, pero nos soportamos muy bien, nos complementamos.

Habéis formado un pack muy potente. ¿Alguna vez os habéis planteado qué pasaría si uno de los dos decidiese dejar el programa?

Javi: Este programa en cuanto falte uno de los dos dejará de ser este programa. Será otra historia y se podrá llamar 'Buenos días, Eugenia o Jennifer López y Javi Nieves'. No lo sé, pero ya no será lo mismo. Entonces será otra cosa distinta.

El día que pase, porque pasará, porque no somos un matrimonio, somos compañeros y como todos los compañeros tendremos un nuevo proyecto... Pues el proyecto tendrá su fin, seguro.

Mar: Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Te imaginas como los americanos? Ahí con setenta y tres años. A ver, gozamos mucho el día a día, así que cuando llegue pues llegará. Y como no es hoy, no me importa. Llevamos la filosofía de Pepe Domingo, año a año, partido a partido.

Javi: Estamos entre Cholo y Domingo.

Sé que Mar estudió hace unos años la carrera de Psicología y que tú, Javi, estás ahora con Ciencias Políticas. ¿Lo hacéis porque veis limitaciones en la radio musical? Parece que a partir de cierta edad, al menos en este país, no se ‘puede’ presentar según qué formatos.

Javi: Yo no lo he hecho por ninguna. O sea, yo creo que estudiar política no vale para nada.

O sea, que se me entienda bien. No es una carrera que uno estudie porque tenga salidas profesionales, no lo haces por eso. La estudias porque te apetece formarte. En el fondo tenía que ser siempre así, ¿verdad?

Mar: Para mí estudiar es una forma de vida. El mundo va tan deprisa que como no te subas a algún carro… Me da igual que sea una carrera o que te hagas un máster o un seminario o te leas un libro, no te puedes parar.

Javi: En cuanto a la edad, no estás equivocada. La radio musical ha sido así y de hecho un antiguo jefe mío me decía que en cuanto llegaran los 30 se acabaría el pescado aquí. Yo decía, joe, pues a mí me gusta esto y me gusta este formato. Veo lo que está pasando en Estados Unidos y la película es completamente distinta y nosotros siempre hemos estado mirando mucho al mercado americano.

Allí tienes gente que está presentando programas por la mañana que tiene... Iba a decir 50 años como algo muy tal, pero es que 50 tengo yo. Vamos, que tienen 60 y 70 si se jubilan ahí. El problema de la radio es el momento en el que estás desubicado. Cuando disfrutas con lo que haces, tienes cosas que contar y te crees lo que estás contando. Hay que seguir.

Javi Nieves y Mar Amate en el estudio de 'Buenos días, Javi y Mar' en Cadena 100. Esteban Palazuelos

Mar: También tiene mucho que ver con el target, con la gente a la que vaya dirigida la radio musical. Es decir, si con 40 años a ti te gusta Maluma y tú pones la radio y te encuentras a un locutor con 40 años te va a resultar lo más natural posible. Vas a sentirte como pez en el agua. Además, los 40 de ahora no son los 40 de hace 20 años.

Aquí en España también es que parece que tenemos un problema con el físico, ¿no? Sobre todo muy soportado por las mujeres, que tenemos que ser inteligentes, guapas, delgadas para hacer radio o para hacer tele. No señores, la comunicación es una cosa y la belleza es otra. Entonces creo que eso es algo que tenemos que ir eliminando. Que alguien con 40 años puede trabajar perfectamente la radio musical, porque con 50 años te puede gustar la radio musical.

¿Dónde estaréis dentro de otros quince años?

Javi: Me quedan 15 para jubilarme. Yo no voy a darme ni un día más. El madrugar, madrugar así por madrugar, se acabó. Así que espero que mi familia este apañada, colocada y que mis hijos estén profesionalmente enfocados, que para mí es lo más importante. Yo me dedicaré a dar paseos, espero que con buena salud y a vivir.

Mar: Yo voy a intentar una actividad un poco más física. Me he dado cuenta de que hay muchas cosas que me gusta hacer en la vida, además de la radio y de trabajar. Con lo cual, como bien dice Javi, ni un día más. Me voy a dedicar a hacer todo aquello que no me da tiempo a hacer ahora: comer bien, pasear, viajar, estar con los míos, hacer cerámica…

