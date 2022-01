‘The New York Times’ compra un medio digital deportivo para ampliar su oferta y aumentar suscriptores

Fachada del The New York Times.

The New York Times continúa potenciado su estrategia para aumentar el número de suscriptores y ha anunciado la adquisición de The Athletic, un medio digital deportivo por 550 millones de dólares. Una inversión con la que el rotativo neoyorquino pretende acelerar su camino a romper la meta de 10 millones de suscripciones para 2025.

The Athletic fue fundado en 2016 en San Francisco y brinda cobertura de más de 200 clubes deportivos, principalmente en Estados Unidos. La plataforma registraba hasta el pasado mes de diciembre 1,2 millones de suscriptores.

Cabe destacar que este medio publica cada semana más de 1.000 historias y más de 150 episodios de pódcasts centrados en hockey, fútbol americano, básquetbol, fútbol internacional y béisbol, con información detallada de cada equipo de cada una de las ligas profesionales.

"La adquisición nos coloca en una posición para ser líderes mundiales en periodismo deportivo", ha señalado mediante un comunicado Meredith Kopit Levien, la consejera delegada de The New York Times. La suma de The Athletic al portafolio de activos de la empresa les permitirá "ofrecer mayor cobertura a los fanáticos que buscan una profunda conexión para comprender a sus equipos favoritos, ligas y jugadores". "Es un gran complemento", ha añadido la ejecutiva.

Compra de medios digitales

Además, parte del éxito de The Athletic se debe al amplio equipo de reporteros con el que cuenta. Una plantilla de 600 personas, de las que 450 son redactores que se dedican de tiempo completo a buscar exclusivas y elaborar contenidos con diferentes salidas. "Cuando fundamos la compañía nos propusimos convertirnos en la página deportiva favorita para cada ciudad del mundo", han señalado los fundadores del medio, Alex Mather y Adam Hansmann.

En el largo plazo, el diario espera que The Athletic pueda incrementar los usuarios suscritos, que actualmente son 8.4 millones, 7.6 millones exclusivos digitales. El rotativo cuenta con 1.000 millones de dólares para hacer inversiones y lleva años comprando medios digitales para potenciar su crecimiento.

