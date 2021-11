Diego S. Garrocho gana el II Premio de Periodismo David Gistau por una tribuna publicada en El Español

El filósofo, profesor universitario y escritor Diego S. Garrocho ha sido reconocido este jueves con el II Premio de Periodismo David Gistau por su brillante tribuna Carta a un joven posmoderno, publicada en EL ESPAÑOL. En ella toma el pulso de las generaciones jóvenes, las trampas de la posmodernidad, los vicios del capitalismo, las promesas imposibles, el precio de la madurez, el implacable choque con la realidad (precaria) y la vida cobrándose la factura.

"Tu dolor es real", escribió en la tribuna. "Tan real como la caja de diazepam que llevas en la mochila". Y añadió: "La leas como la leas, tu vida es una mierda. Y es una mierda porque las cuentas no salen. Has pasado los últimos años creyendo que deconstruías cánones, convenciones, normas y sentidos, pero en el fondo ya no puedes engañar a nadie. Lo único que has destruido es tu propia vida".

"Me avisaron el día que vencía el plazo para presentar un artículo y me dije: 'Va, voy a disparar'", cuenta Garrocho, al otro lado de la línea telefónica. "Este es un premio de EL ESPAÑOL también. Salió con vosotros y estoy muy agradecido".

El profesor de la Autónoma de Madrid recoge el testigo de Alberto Olmos, premiado en la primera edición del reconocimiento creado por Unidad Editorial y Vocento. El jurado responsable de la decisión reúne primeras espadas de la profesión como nuestro columnista Lorenzo Silva o los periodistas de El Mundo Rafael Latorre y Jorge Bustos.

Su candidatura se ha impuesto a otros 349 textos publicados en periódicos locales, nacionales e internacionales. Y el premio, que recibe el nombre del ejemplar periodista que murió en febrero de 2020, no se queda en el honor del título. Viene acompañado de una recompensa de 10.000 euros.

