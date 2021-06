Hearst anuncia un ERE que afectará a 97 trabajadores, más de un tercio de su plantilla en España

El primer grupo editorial de revistas en España, Hearst, ha anunciado este martes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 97 personas, más del 31% de la plantilla actual.

La compañía edita cabeceras históricas en la prensa española como Elle, Elle Gourmet, Elle Decoration, Diez Minutos, Cosmopolitan, Men’s Health, Nuevo Estilo, Harper’s Bazaar, Women’s Health, Casa Diez, Cocina Diez, Supertele, Esquire, Runner’s World, MiCasa, TP, Car&Driver, Fotogramas, DeViajes, TeleNovela y QMD!

Los trabajadores de Hearst España han denunciado que sufren, en menos de 18 meses, un nuevo recorte de la plantilla, "tan injusto como desproporcionado, que vuelve a dejarles en una situación muy vulnerable". Desde enero de 2020, ha salido de la editorial el 46% de la plantilla, un total de 160 personas.

El Comité de Empresa considera que “los despidos son injustos para todos los compañeros, ya que el 49%, cuenta con más de 20 años de antigüedad y, el 78%, supera una década en la empresa. A lo largo de su historia, la plantilla ha participado de forma activa y entregada para aupar a este grupo en el primer puesto de las empresas editoriales en España”.

Este 1 de junio de 2021, la Mesa de Negociación ha iniciado el periodo de consultas para llevar a cabo el despido colectivo, que prolongará la negociación durante 30 días naturales.

Más despidos

Estos recortes supondrán además el cierre de cabeceras de manera proporcional a estos recortes, aunque será una decisión que comunique la compañía una vez que se cierren los ajustes de plantilla propuestos.

"La dirección de la empresa nos ha trasmitido la su intención de despedir a 97 compañeros, el 31,3 % de la plantilla y reducir “el portfolio (cabeceras, títulos, revistas) que no contribuya, que resulte irrentable, no competitivo y/o no estratégico”, y además, se verán afectados la mayor parte de los departamentos de la compañía, ha indicado el Comité en una nota a la plantilla.

Este ERE refleja la crisis del sector de revistas donde se agolpan los cierres de cabeceras y los recortes de plantilla. De hecho, Condé Nast, anunció su intención de despedir a 55 de sus 200 trabajadores en España, según ha informado Vozpópuli. Una sociedad editora propiedad de Vanity Fair, Vogue y Condé Nast Traveler.