Mediaset reduce sus beneficios hasta los 36,7 millones por el impacto del coronavirus

Mediaset España obtuvo un beneficio neto de 36,7 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supuso un retroceso del 24,9% respecto de igual periodo del año pasado, según los datos remitidos este viernes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Del mismo modo, el grupo alcanzó una facturación neta de 184 millones de euros entre enero y marzo, un retroceso del 19,9%. Unos resultados que han estado impactados por la pandemia.

"En el primer trimestre 2021, el mercado publicitario español seguía afectado por la crisis sanitaria causada por la Covid-19. En este periodo, las medidas de confinamiento, distanciamiento social, así como toques de queda tuvieron un impacto notable en la economía y por tanto en el mercado publicitario", indica el grupo.

Mediaset obtuvo unos ingresos brutos por publicidad de 171 millones de euros, de los que 167 millones corresponden a la gestión comercial de sus propios medios y 4 millones a la de medios ajenos, partida que se ha incrementado un 36,5% respecto al primer trimestre de 2020.

El grupo ha ingresado además, 20,1 millones de euros correspondientes a otros ingresos, principalmente procedentes de la venta a terceros de la distribuidora Mediterráneo y de los ingresos digitales de la plataforma de suscripción Mitele Plus.

Reducción de costes

De hecho, Mediaset ha confirmado que sus suscriptores a la plataforma digital ya llegan a los 208.000 tras registrar un incremento del 90% en sus abonados en el primer trimestre del año.

En este periodo, no ha contado con la actividad cinematográfica de Telecinco Cinema, a diferencia del primer trimestre de 2020 con el estreno en salas de ADÚ. A lo largo de este año, llegarán a la gran pantalla la comedia Operación Camarón, la película de acción y aventuras Malnazidos y el thriller Way Down.

Por otro lado, la gestión de los recursos en el primer trimestre ha propiciado una reducción del 18,4% en sus costes totales hasta los 132,6 millones de euros, frente a los 162,5 millones registrados entre enero y marzo de 2020.

Como resultado, Mediaset España obtuvo un Ebitda de 51,3 millones, lo que supuso un retroceso del 23,7%, y un Ebit de 47,1 millones, un 23,7%. Por otro lado, el grupo logró una generación de caja de 84,6 millones en el primer trimestre y cerró marzo con una posición financiera neta positiva de 95,6 millones.