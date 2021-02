Así funciona Google Showcase: acuerdo con los grandes diarios europeos e inversión de 63 millones en Francia

Google News Showcase avanza con paso firme en Europa. El gigante tecnológico ya ha cerrado acuerdos con todos los grandes diarios del continente en Reino Unido, Alemania y Francia. Ahora está a la espera de poder hacer su entrada en Italia. La inversión global en tres años para todo el mundo será de 850 millones de euros, con una parte "muy relevante" reservada para el Viejo Continente.

De hecho, solo en el caso del acuerdo francés -el último en cerrarse- Google pagará 63 millones de euros a 121 editores en los próximos tres años por la cesión de sus contenidos, según informó Reuters. La cifra sería similar en Alemania y Reino Unido, por lo que el gigante estadounidense estaría invirtiendo entre 180 y 200 millones solo en estos tres países.

De esta manera, en las próximas semanas el sistema ya estará operativo en los principales mercados de Europa y con cabeceras de la talla de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Stern, Financial Times, Reuters, The Telegraph, The Independent, Le Monde, Le Figaro y Libération. En total, 450 medios en una docena de países en todo el mundo.

En el caso español, los acuerdos de Google con buena parte de los principales editores, tanto nativos digitales como tradicionales, dependen de la adaptación de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, de la derogación del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y de su sustitución por el artículo 15 de la normativa europea.

Este cambio derogaría en la práctica el Canon Aede y, por tanto, acabaría con el derecho irrenunciable de los editores a cobrar por sus derechos de autor y con la gestión colectiva obligatoria de los mismos por parte de Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).

PNL del Partido Popular

Dicho de otra manera, la aplicación de la norma europea devolvería a los editores españoles la facultad de poder decidir individualmente sobre sus derechos de gestión y negociarlos por su cuenta con Google o cualquier otra compañía.

Las fuentes consultadas por Invertia indican que la intención del Gobierno y del Ministerio de Cultura es legislar en esta línea para lanzar la audiencia pública -paso previo para la presentación del proyecto de ley en el Congreso- en marzo y enviar el proyecto a las Cortes después de Semana Santa.

No obstante, antes deberá afrontar la probable aprobación de la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular (PP) que pedirá que se respete el artículo 32.2 y el Canon Aede en la futura transposición de la Directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital a la normativa española.

Una iniciativa que cuenta exclusivamente con el apoyo de Unidad Editorial y Vocento, ya que el resto de grupos de medios tradicionales como Prensa Ibérica, Henneo o Joly se decantan por tener libertad de gestión de sus derechos, al igual que la práctica totalidad de los medios digitales nativos. Prisa, por ahora, no se ha posicionado.

Las fuentes consultadas por Invertia insisten en que no hay unanimidad en el sector para apoyar la PNL del Partido Popular. "Es una minoría que está haciendo mucho ruido, pero que no representa el sentir generalizado de los editores", confirman a este diario desde varias fuentes.

Inversión en España

"España no puede seguir de espaldas a la Unión Europea aislando a Google News y moviéndose en contra de la legislación comunitaria. El Canon Aede estaba pensado para ayudar a los editores, pero solo desde la perspectiva de unos pocos. Los editores españoles no pueden dejar pasar esta oportunidad de una inversión tan importante y los lectores no pueden perder una herramienta que puede mejorar mucho su experiencia de usuario", dice un editor de un gran grupo a este diario.

¿De qué inversión hablamos? Diferentes fuentes con las que ha charlado este diario indican que estamos ante una inversión muy similar a la realizada en Francia, de entre 40 y 50 millones de euros para tres años entre todos los diarios que se sumen a la plataforma.

El Canon Aede ha recaudado apenas 10.000 euros al año, unos 60.000 desde que está en funcionamiento. Una cantidad insignificante si se compara con los 80 millones de euros anuales que la patronal de los diarios tradicionales (antes Aede y ahora AMI) esperaba cobrar cuando se aprobó la tasa.

Google News Showcase es la nueva plataforma de Google que evoluciona el actual Google News (que no funciona desde julio de 2014 en España precisamente por la puesta en marcha del Canon Aede) y que se quiere convertir en un escaparate para que los editores incluyan contenidos seleccionados por ellos mismos.

Tras firmar un acuerdo de licencia que será anual, con prórroga para tres años, los editores tienen total libertad para decidir qué artículos quieren destacar, que número de piezas quieren compartir y si quieren hacerlo con vídeo u otro tipo de narrativa.

¿En qué consiste Showcase?

"Nosotros destacamos la información de calidad y queremos que los usuarios la encuentren de manera eficiente", ha dicho Google en más de una oportunidad tras el lanzamiento de News Showcase en octubre del año pasado.

El precio que pagará Google por la licencia se negocia independientemente con cada medio e irá en función del contenido que se comparta. Si se comparten más artículos, se genera más tráfico o incluso si se comparten contenidos reservados para suscriptores, la plataforma abonará más dinero a los editores.

Esto significa además que si los editores deciden compartir en News Showcase sus contenidos solo para suscriptores, podrán estar disponibles gratuitamente en esta plataforma, (y Google compensará este coste), pero siempre en un ecosistema en el que se incentive la suscripción de contenidos.

En ninguno de los casos los medios perderán su tráfico, ya que Google redireccionará directamente desde News Showcase a las páginas de las cabeceras. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que Google nunca será dueño de los derechos de propiedad intelectual de los periódicos.

El contrato con los editores solo incluye acuerdos de licencia para compartir determinados contenidos en el ecosistema Google (Showcase y Discover en todos los dispositivos), por lo que el copyright siempre estará en manos de los diarios.

Buscador de Google

Del mismo modo, Google ha aclarado que los periódicos que no tengan acuerdos de licencia con el gigante tecnológico no se verán afectados, ni penalizados, en el posicionamiento del buscador de Google.

"El editor tiene el 100% del control sobre los paneles que se generan en News Showcase, tanto de contenidos como la forma en las que quiere mostrarlos. Garantizamos que Google nunca va a variar el sentido editorial de un editor ya que nuestro papel es dar la máxima calidad y eso solo puede hacerlo quien genera el contenido", señala la compañía en la información que ha hecho pública sobre su plataforma.