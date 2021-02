Los periodistas, contra las limitaciones de las ruedas de prensa telemáticas sin preguntas ni repreguntas

Hostelería, turismo y un largo etcétera son los sectores que han resultado dañados por la crisis sanitaria de la Covid-19. El periodismo -me temo- que también. A las consecuencias económicas que ya sufren los medios de comunicación se suman las ruedas de prensa telemáticas que limitan el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, ante la incapacidad de preguntar y repreguntar.

Así lo denuncia la Asociación de la Prensa de Sevilla, organización que se ha movilizado para exigir ruedas de prensa y convocatorias con preguntas en directo y con “las repreguntas que los periodistas estimen oportunas”. La iniciativa, respaldada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se dirige tanto a administraciones como a entidades privadas.

“Las preguntas grabadas y la imposibilidad de repreguntar constituyen a una total falta de transparencia informativa”, señala el presidente de la asociación sevillana, Rafael Rodríguez. En declaraciones a Invertia, explica que esta situación se inició en marzo del 2020 con el inicio del estado de alarma y continúa pese a las reivindicaciones del sector.

El presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez.

Primero fueron convocatorias telemáticas con declaraciones, luego con preguntas grabadas y ahora con una sola intervención por periodista. “Si no se nos permite es porque no se quiere hacer. No lo podemos admitir”, defiende la Asociación de la Prensa de Sevilla.

A juicio de Rodríguez, no se puede argumentar pretextos técnicos. “Cualquier plataforma o aplicación digital posibilita que una actuación telemática pueda desarrollarse igual que una presencial”, reivindica al considerar esta práctica como “lesiva” a la hora de ofrecer información veraz.

“La solución está en nosotros”

En este sentido, el sector considera que la solución está en los propios periodistas. “No se deberían mandar periodistas a ruedas de prensa sin preguntas o repreguntas. Si en lugar de eso mandan vídeo, no deben emitirse”, recomienda Rafael Rodríguez. “Si jugamos a ese juego contribuimos a la desinformación”, añade.

Con ello, las asociaciones del colectivo hacen el llamamiento extensivo a gobiernos de todos los ámbitos y al resto de empresas. Consciente de la precariedad que vive la figura del periodista, la Asociación de la Prensa de Sevilla pide con ello recuperar la credibilidad del sector. “El resto es propaganda”.