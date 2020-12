Cruz Sánchez de Lara, Vicepresidenta del Consejo de Administración de El Español

El Consejo de Administración de EL ESPAÑOL ha nombrado este lunes Vicepresidenta a Cruz Sánchez de Lara y le ha encomendado potenciar su papel y coordinar sus actividades, como máximo órgano rector de la compañía. Sánchez de Lara pertenece al Consejo de Administración de EL ESPAÑOL desde su constitución en mayo de 2015.

Cruz Sánchez de Lara es abogada y experta en Derechos Humanos. Diplomada en Estudios Avanzados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University de Washington. Ha cursado el Senior Management Program (SMP) en el Instituto de Empresa.

Es Directora para Europa de IHR Legal (International Human Rights Legal), firma jurídica global con sede en Washington y Ginebra; socia titular de Sánchez de Lara Abogados y socia fundadora del Grupo Exaequo.

Preside la ONG “THRibune: Tribune for Human Rights” y es patrona de “Alianza por la Solidaridad”, capítulo español de “Action Aid”. Ha sido nombrada Executive Advisor de UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para África Oriental.

Ha sido elegida por la Revista Forbes como una de las 25 personas más influyentes de España en 2020 y ha sido designada una de las Top 100 Mujeres Líderes de España durante tres años consecutivos, alcanzando así la condición de honoraria.

Ha recibido diversos premios, tanto por su labor humanitaria como por el desempeño de su actividad profesional. Ha recibido entre otros galardones, el Women Together 2012 (sede de Naciones Unidas de Nueva York), Mujer del Año (Diario 16, 2018), Tutor Awards (UCJC, 2018), Art & Culture without Borders (2019), Dulcinea (Asociación Hidalgos de los Molinos, Campo de Criptana, 2019).

Es miembro del Consejo de Administración del periódico El ESPAÑOL, en el que publica reportajes y tribunas. Ha sido colaboradora de otros medios de comunicación, destacando su colaboración ininterrumpida en el Programa “Tolerancia Cero” de Radio Nacional de España durante cinco temporadas y la asesoría jurídica del programa “De Buena Ley” de Telecinco (mayo de 2009 a septiembre de 2014) y ha sido asesora jurídica para guiones de series de televisión.

Experta en formación de formadores y titulada en Relaciones Públicas y Protocolo. En la actualidad, se encuentra realizando el Máster (LLM) en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario en la American University de Washington. Es diplomada en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales.

Dirige el Aula de Prácticas Jurídicas “Simón Iglesias”. Ha sido, desde 2004 a 2014, Profesora colaboradora de la Escuela Nacional de Policía. Ha tenido vinculación con diferentes organizaciones como la Plataforma de Mujeres Artistas o la FMP, habiendo dirigido las asesorías jurídicas de ambas.

Es autora y coautora de diversas obras y publicaciones jurídicas, entre las que destacan: “Freelance y colaboradores: Relación laboral” (Aranzadi, 2014); “Del Acoso Sexual. Aspectos Penales” (Civitas, 2010); “Legislación sobre Violencia de Género” (Aranzadi, 2007); “Mujeres: igualdad y libertad. Un homenaje a Enriqueta Chicano” (Civitas, 2007) y “Suicidio y Violencia de Género” (Ministerio de Sanidad, 2006).

Ha escrito diversos capítulos en obras corales internacionales, estando pendientes de publicación en la editorial Springer “The Fourth Industrial Revolution and sophistication in gender crimes” dentro de la obra “The Fourth Industrial Revolution and its impact on Ethics” y el capítulo “Horizon of the Ius Constitutionale Commune in the international system of human rights” en la obra “Constitutional Encyclopedia”.

En materia de Derechos Humanos ha realizado numerosas actividades en distintos países, como España, Colombia, Argentina, Jordania, Israel, Palestina, Egipto, República Dominicana, Marruecos, Italia, Argelia, Guatemala, Kenia… estando especialmente involucrada en la lucha por los derechos de las mujeres y la infancia.

Ha desarrollado programas con incidencia política en otros países como Irak, Méjico (Ciudad Juárez), Siria, Argelia, Francia, Marruecos, Egipto y los territorios saharauis, todos ellos como miembro de la Junta Directiva y Directora del Gabinete Jurídico de la PMA.

Tiene un hijo y está casada desde 2017 con el presidente y director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramirez.