El consejero delegado de Prisa podría cobrar un bonus de hasta un millón de euros por la venta de Santillana

La Junta Extraordinaria de Accionistas del grupo Prisa convocada para la próxima semana, no solo espera aprobar la venta de Santillana España por 465 millones de euros, sino que incluye una importante modificación en la política de remuneraciones de los consejeros de la compañía.

Según consta en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la actualización de este documento incluye un incentivo extraordinario ligado "al éxito de operaciones estratégicas clave para los intereses del Grupo" dirigido al consejero delegado, Manuel Mirat -junto con otros miembros de la alta dirección- consistente en una retribución variable, no consolidable y en metálico.

El importe máximo a abonar al consejero delegado en el marco de estos incentivos

extraordinarios ascenderá a un máximo de dos veces su retribución fija anual establecida en su contrato. El salario fijo en 2019 de Mirat fue de 506.000 euros, por lo que este incentivo podría alcanzar hasta un máximo de 1.012.000 euros.

La nueva política de remuneraciones que deberá ser aprobada en la Junta Extraordinaria de Accionistas del 18 de diciembre indica que estas "operaciones estratégicas a las que está ligado este bonus incluyen la venta del negocio de educación de Grupo Santillana Educación Global, S. L. U. en España y la refinanciación de la deuda financiera de Grupo Prisa con sus entidades acreedores".

Estos han sido precisamente los dos hitos financieros que ha conseguido la compañía durante este 2020. Operaciones que le han dado un balón de oxígeno en medio de la caída de los ingresos y de los problemas del sector de medios de comunicación a causa de la pandemia de coronavirus.

Evolución de la acción

No obstante, pese a que los objetivos estratégicos se han cumplido la aprobación del bonus es una decisión que no se tomará formalmente hasta finales del año 2021. De hecho, la Junta de diciembre solo dará su autorización para que el Consejo de Administración decida a su debido tiempo poner -o no- en marcha esta retribución. Una retribución que se activaría previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La condicionalidad del bonus está ligada además a la evolución de la acción de la compañía frente a un conjunto de empresas comparables. De hecho, no tienen porqué necesariamente ser solo compañías españolas.

La acción de Prisa cerró en 0,95 euros este jueves y acumula una caída del 33% en lo que va de año. Sin embargo, ha remontado un 142% desde el pasado 1 de octubre. Respecto de las motivaciones para poner en marcha este incentivo, desde la compañía explican que está pensado para retener el talento.

Siempre en el ámbito salarial, Manuel Mirat renunció al salario variable correspondiente al ejercicio 2019, tal y como reflejó el informe de retribuciones de 2019. De esta manera, la retribución del primer ejecutivo del grupo quedó en 506.000 euros, frente a los 858.000 euros devengados en 2018, una reducción del 41%.

De cara a este 2020, la retribución de Mirat se reducirá un 35%, como consecuencia de las medidas de ahorro previstas para afrontar el impacto económico de la Covid-19. Este recorte del 35% se aplicará a todos los miembros de la alta dirección del grupo.

Resultados de 2020

En cuanto a las operaciones corporativas descritas en la actualización de la política de remuneraciones, el pasado 19 de octubre se acordó la venta de Santillana España a la finlandesa Sanoma por 465 millones de euros. El precio será satisfecho íntegramente en efectivo en la fecha de cierre de la operación, una vez descontada la deuda neta a 30 de junio de 2020 del negocio, estimada en 53 millones de euros.

En el caso del acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato. Prevé la amortización de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recortará más de un 30%) y establece el marco para una futura separación efectiva de los negocios de Educación y Media.

Por otro lado, Prisa registró pérdidas de 219 millones de euros durante los primeros nueve meses del año. Las cifras reportadas duplicaron los 110,4 millones de desequilibrio de igual periodo del año anterior.

La compañía los justificó en diferentes ajustes contables que ha debido computar en estas cuentas. El primero es el impairment de Media Capital valorado en 77,3 millones de euros. También se han incluido en estas cuentas diversos deterioros fiscales por valor de 64,5 millones y el deterioro por activos de radio por 21,9 millones.

En este contexto, el grupo ingresó 616 millones de euros, un 22,7% menos por el impacto de la Covid. Los gastos llegaron a los 534 millones de euros, un 15,5% menos, por lo que el Ebitda (resultados operativos brutos) se quedó en los 82 millones de euros, un 50,3% menos.