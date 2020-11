Vodafone lanza ÁTIKA, su propio altavoz inteligente para controlar su televisión

Vodafone ha presentado este miércoles ÁTIKA, el altavoz inteligente de Vodafone TV. Este dispositivo integra las funcionalidades de control por voz de la televisión, calidad de sonido 'premium' y Amazon Alexa integrado.

ÁTIKA permite controlar con la voz lo que el usuario quiere ver en Vodafone TV. A través de órdenes iniciadas con Hola ÁTIKA, el espectador puede realizar las mismas funciones que con su mando a distancia habitual: encender o apagar, control del volumen, cambiar de canal, grabar, retroceder, acceder a aplicaciones como Netflix, HBO España o Amazon Prime Video.

El control por voz se realiza a través de los seis micrófonos que ÁTIKA lleva incorporados con tecnología de cancelación de ruido para que se recojan claramente las órdenes. De esta forma, el dispositivo interpretará las peticiones de una forma sencilla, sin que haga falta elevar la voz o acercarse al aparato.

Vodafone se ha aliado con Sagemcom, fabricante de soluciones de audio, vídeo e integrador certificado de sistemas de Alexa, para el diseño y la fabricación del hardware, y para el desarrollo e integración de software que permite la detección y gestión adecuadas de la voz del usuario de ÁTIKA.

Devialet es una de las empresas más prestigiosas del mercado del audio, con más de 160 patentes registradas y más de 90 premios internacionales. Su modelo Phantom es considerado por muchos el mejor altavoz del mundo. ÁTIKA cuenta con algunas de las tecnologías y la experiencia de Devialet, que permitirá disfrutar de una experiencia acústica superior.

Tecnología del altavoz

Este altavoz también está equipado con SPACE, una tecnología única desarrollada por Devialet, que crea una experiencia de sonido envolvente desde un dispositivo independiente y desde cualquier formato (estéreo o multicanal), sin altavoces adicionales.

ÁTIKA cuenta con la tecnología AVL (Adaptive Volume Level) de Devialet, que adapta dinámica y automáticamente el nivel de volumen del dispositivo en tiempo real de acuerdo con el contenido reproducido. De esta forma, no es necesario subir el volumen para escuchar los diálogos o bajarlo durante las secuencias de acción.

Además, cuenta con sonido envolvente Dolby Audio 5.1, con graves potentes y un gran rango dinámico gracias a los dos subwoofers integrados y sus tres altavoces de 360 °.

ÁTIKA también tiene el servicio de voz Amazon Alexa integrado, con respuestas tanto en el altavoz como en la propia TV. A través de Amazon Alexa y con tan solo la voz se puede reproducir música, escuchar noticias, ver el tiempo, buscar recetas o controlar dispositivos de hogar inteligente compatibles, como V-Home, entre multitud de acciones posibles, y solo hay que decir “Alexa, ¿qué sabes hacer?”.

ÁTIKA está disponible tanto para clientes y no clientes de Vodafone TV, aunque estos últimos, al no disponer del servicio de Vodafone TV, no podrán disfrutar de la funcionalidad de control por voz de la televisión, pero sí de la mejor calidad de sonido y de la integración con Amazon Alexa.

Oferta comercial

Tiene un precio de 399 euros, pero los clientes de Vodafone podrán adquirirlo desde 216 euros, o financiarlo durante 36 meses desde seis euros al mes. Con motivo del Black Friday, desde el 16 hasta el 30 de noviembre, ÁTIKA podrá adquirirse por 144 euros, o financiarlo durante 36 meses a un precio de cuatro euros al mes para tarifas ilimitadas.