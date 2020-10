Google anuncia una inversión de 850 millones en los diarios que participen en su nueva herramienta News Showcase

Google ha anunciado este jueves el lanzamiento de Google News Showcase, la herramienta tecnológica que hará realidad su programa de licencias mediante el cual pagará a los medios de comunicación por contenido de calidad. Un proyecto del que ya adelantó sus primeros detalles en junio de este año.

Google pagará para que los usuarios puedan acceder de forma gratuita a contenidos de sus medios de comunicación asociados. En esta línea, el gigante tecnológico cerrará acuerdos con editores para incorporarles a este agregador (News Showcase) en el que los medios publicarán y destacarán el contenido 'prémium' que ellos decidan.

El programa cuenta con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares (850 millones de euros) durante los próximos tres años, el mayor montante que una compañía tecnológica haya destinado en medios de comunicación. Y según los directivos de Google, hablamos solo de una inversión inicial.

Como ha explicado el propio Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, Google News Showcase se compone de paneles de noticias que aparecerán inicialmente en Google News en Android. El producto se lanzará pronto en Google News en iOS y llegará a Google Discover and Search en el futuro.

"Google News Showcase es un nuevo producto que beneficiará tanto a los editores como a los lectores: presenta la selección editorial para brindar a los lectores más información sobre las historias que importan y, en el proceso, ayuda a los editores a desarrollar relaciones más profundas con sus audiencias", ha indicado.

En estos paneles, los editores que participen del proyecto tendrán la capacidad de decidir, jerarquizar y 'empaquetar' las historias que aparecen dentro de los productos de noticias de Google, proporcionando una narración más profunda y más contexto a través de funciones como líneas de tiempo, viñetas y artículos relacionados. Próximamente, vendrán otros componentes como vídeo, audio y sesiones informativas diarias.

Brasil y Alemania

"Este enfoque es distinto de nuestros otros productos de noticias porque se basa en las elecciones que hacen los editores individuales sobre qué historias mostrar a los lectores y cómo presentarlas. Comenzará a implementarse este jueves para lectores en Brasil y Alemania, y se expandirá a otros países en los próximos meses", ha indicado Pichai.

De momento, News Showcase cuenta con casi 200 publicaciones en Alemania, Brasil, Argentina, Canadá, Reino Unido y Australia como Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, Band e Infobae junto con publicaciones de importancia regional y local como El Litoral, GZH, WAZ y SooToday.

El número de publicaciones de noticias crecerá a medida que News Showcase se expanda a otros países como India, Bélgica y los Países Bajos.

Por su parte, el presidente de Google para EMEA, Matt Brittin, ha manifestado el compromiso de la compañía con Europa. "Queremos contribuir a apoyar el futuro del periodismo. Ya ofrecemos inversiones significativas a través de nuestros productos, programas y financiación, incluido el envío de lectores a sitios de noticias europeos 8.000 millones de veces al mes. En esta línea anunciamos Google News Showcase, una iniciativa de mil millones de dólares para presentar periodismo de alta calidad financiado por Google para una nueva experiencia de noticias en línea".

Este proyecto se suma a Google News Initiative que ha destinado recursos a más de 5.300 medios locales de todo el mundo a través de un Fondo de Ayuda de Emergencia para Periodismo en tiempos de pandemia. Además, ha anunciado la exención de tarifas por la publicación de anuncios en el Administrador de Anuncios de Google y ha puesto en marcha una Campaña de Noticias Locales de Apoyo con 15 millones de dólares para ayudar a aliviar algunas limitaciones económicas inmediatas.

Google News Initiative se lanzó en 2018 con 300 millones de dólares para, según el gigante tecnológico, ayudar a construir un futuro más sostenible para los medios a través de programas como Suscríbete con Google y el Proyecto de Experimentos Locales. EL ESPAÑOL incorporó a mediados de mayo la posibilidad de suscripción a través de Google (Suscríbete con Google). Esta funcionalidad ya es utilizada en medios como The Washington Post, The New York Times, Financial Times o The Telegraph.

Legislación española

No obstante, en el caso de News Showcase la actual legislación española haría imposible su desembarco, por la ley que obliga a los diarios a cobrar a los agregadores un canon irrenunciable por utilizar sus contenidos y no les da libertad para poder cerrar sus propios acuerdos con los grandes gigantes digitales.

En el caso de la Unión Europea, la reciente Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital establece esta libertad, pero la legislación española sigue estableciendo el canon Aede, que obliga a los agregadores a pagar por la indexación de los artículos de los medios, un derecho "irrenunciable", que cobra Cedro, entidad de gestión de derechos de autor.

Como telón de fondo, Google, Facebook y los grandes gigantes tecnológicos cierran acuerdos con periódicos en todo el mundo para comprar licencias que den libre acceso a los contenidos de las cabeceras, una posibilidad que se frena en España por culpa de esta tasa a los agregadores. De hecho, este canon es rechazado por los medios digitales y buena parte de los legacy media.

En diciembre del año pasado el Gobierno -a través del Ministerio de Cultura- hizo una consulta pública respecto de la adaptación de la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, promulgada en abril de 2019 por la Unión Europea y que cuenta con dos años para incorporarse a la normativa de cada país miembro.