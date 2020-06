12 de 15

Periodista y Editor. Trajo a España la revista Rolling Stone de la que fue director. Fundador de SPAINMEDIA, con la que ha editado y dirigido Esquire, Harper´s Bazaar, Robb Report o L´Officiel así como la emisora de podcast Spainmedia Radio.

Es el actual editor y director de Forbes, New York Times Magazine y Tapas, revista de su creación, con distribución internacional, ganadora del premio Nacional de Gastronomía el primer año de su lanzamiento y promotora del premio Chef of the Year otorgado a personalidades gastronómicas de la talla de Paco Morales, Daniel Humm, José Andrés y en su última edición hace justo 2 meses a Martín Berasategui.

Miembro de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera.

Fundador y consejero de EL ESPAÑOL. También participó en la fundación de EL SOL y EL INDEPENDIENTE. Es patrono del Teatro Real y el Liceo en Barcelona.

Socio Fundador del Club Matador.

Premio Dircomfidencial 2018 al mejor talento editorial con Spainmedia y Premio Eissenhower 2018 al mejor editor.