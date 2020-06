El consejero de la CNMC de Podemos advierte al Congreso: "No soy ningún experto en temas de competencia"

Carlos Aguilar, candidato al consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuesto por el Gobierno a sugerencia de Podemos, ha descartado absolutamente cualquier vinculación orgánica y económica con el partido morado dirigido por Pablo Iglesias, pese a ser parte de las listas de En Comú Podem al Congreso de los Diputados en las elecciones de 2019.

Aguilar defendió junto a Josep Sala y Pilar Sánchez su idoneidad para el cargo de consejero de la CNMC ante la comisión parlamentaria este jueves, primer trámite para ser nombrados definitivamente en el cargo.

Respecto de su relación con Podemos cuestionada en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital por Vox, Partido Popular y Ciudadanos, indicó que "me inscribí como militante hace cuatro años influenciado por mis alumnos. Pero en ningún caso he mantenido alguna relación, ni cargo más allá de que se me ha pedido colaborar con mi conocimiento a la discusión política". "No tengo absolutamente ninguna relación con el partido, ni relación económica con nadie".

"Es verdad que me propusieron ir a la lista al Congreso de 2019, pero lo hice desde el punto de vista técnico. Creo que en mis publicaciones no se ve ningún sesgo político. No creo que mis publicaciones se signifiquen políticamente porque la labor docente es incompatible con demostrar un sesgo político".

Los parlamentarios de la Oposición le han criticado este jueves que su perfil docente esté lejos de lo que se pide para un cargo con un eminente perfil técnico. "Evidentemente no soy ningún experto en materia de competencia, pero creo que es bueno que haya pluralidad de perfiles", ha contestado.

Relación con Roures

Frente a la pregunta del diputado de VOX, Víctor González (VOX), respecto de su relación con el empresario audiovisual Jaume Roures, Aguilar ha descartado cualquier tipo de vinculación. "Que alguien haya escrito que que soy amigo de Roures no tiene porque ser verdad. Yo en mi vida he visto a Roures y mucho menos tengo algún tipo de amistad con alguien que no he visto en mi vida. Esto recuerda que existe una necesidad de una mejor autorregulacion en los medios. Creo que es un elemento importante a tener en cuenta. Así se evitarían casos como el que se ha comentado".

Aguilar también ha destacado las barreras "difuminadas" que existen ahora entre los sectores audiovisual y tecnológico, que requerirá de la acción de la CNMC, con el objetivo de "preservar los derechos de los consumidores, empresas, usuarios y colectivos más vulnerables", así como para "velar por la diversidad cultural en el ámbito audiovisual".

El actual vicedecano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, ha asegurado que su función será también "supervisar a los medios públicos y salvaguardar la independencia editorial y la calidad" de estos medios de comunicación públicos.

Licenciado en Ciencias Físicas, Aguilar es profesor de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona, formó parte de las listas de En Comú Podem en las últimas elecciones generales. Cuenta con un perfil sociológico, es experto en audiovisual (uno de los sectores que supervisa la Sala de Regulación) y no tanto, como es habitual, económico o regulatorio.