Pedrerol 'en la onda' o las ventajas de un 'Chiringuito' para las noches de la radio

"Han sido dos largos meses, Hay que cuidarse. Mascarilla, dos metros de distancia, cuidémonos, cuidaos". Josep Pedrerol volvía este lunes al plató el El Chiringuito después de dos meses de confinamiento y de realizar el programa de Atresmedia desde su hogar durante las últimas ocho semanas.

Y lo hacía visiblemente emocionado. "Nos hace mucha ilusión, tenemos el cosquilleo del primer día, de algo nuevo, de algo diferente, de un reencuentro maravilloso, ha sido bonito encontrarse con toda la redacción, ver a los compañeros. Teníamos la sensación de que la tecnología nos acercaba, pero la realidad nos alejaba".

Una vuelta largamente esperada por su legión de seguidores y que demuestra que Pedrerol y El Chiringuito se han convertido en uno de los agitadores de la información deportiva en la última década y que su repercusión mediática se ha disparado desde que en 2013 fichara por Atresmedia y comenzara su andadura en sus canales de TDT.

Un retorno que nuevamente ha disparado las especulaciones sobre un eventual desembarco en la radio. Pedrerol es uno de los históricos de las ondas, después de que pusiese en marcha Punto Pelota en 2008, pero ha estado alejado de las emisoras. Pese a ello, sus seguidores siguen soñando con tenerle en alguna cadena de radio generalista, una posibilidad que quizás esté más cerca de lo que parece.

Diariamente Pedrerol consigue reunir frente al televisor a unos 200.000 espectadores, una cifra que en noches de Champions o de partidos de Liga se ha disparado hasta el medio millón de fieles. Entre sus récords se cuenta casi un 9% de share para un canal (Mega) que marca regularmente un 1,5% de cuota de pantalla.

Adelanto de media hora

De hecho, Pedrerol y su programa han sido señalados como responsables de que precisamente los programas deportivos nocturnos de la radio adelantaran su horario media hora en verano de 2016 para comenzar a las 23.30 horas.

Los programas deportivos nocturnos siempre empezaban pasada la medianoche, pero a comienzos de 2016 comenzaron a notar un agotamiento que muchos achacaron a la arremetida de El Chiringuito: un modelo fresco, combativo, polémico y divertido que se contraponía a las sesudas charlas y debates que protagonizaban por esas fechas los programas de radio de las principales emisoras.

Los grandes programas adelantaron media hora para no coincidir con el comienzo de Pedrerol y fueron mutando su estilo hacia algo parecido a lo que hacían los colaboradores de El Chiringuito, amados y odiados a partes iguales.

Este movimiento de adaptación generó las primeras especulaciones respecto a las posibilidades de tener un Chiringuito en la radio sustituyendo precisamente estos históricos programas. Las sospechas se confirmaron precisamente al comenzar la presente temporada tras el fichaje del programa para las madrugadas de Radio Marca.

El programa se emite en la emisora de Unidad Editorial de manera íntegra aunque a las cuatro de la mañana, un horario en el que no ha podido brillar demasiado ni generar gran impacto. No obstante, las fuentes consultadas indican que quizás estamos ante una prueba y una puesta a punto para algo más grande que podría venir en los próximos meses.

Un programa, dos ventanas

Las fuentes consultadas indican que un movimiento de este tipo no podría salir mal. En primer lugar y desde el lado del gasto, adaptar el programa de Pedrerol para que se emita simultáneamente en la radio y en la televisión no reportaría mayores costes y ahorraría a la cadena que los acogiese el precio de realizar un espacio completo.

Dos por el precio de uno. Un mismo programa y una sola plantilla para emitirlo en dos formatos. Las sinergias serían importantes y el potencial de crecimiento de audiencias, tanto radiofónicas como televisivas, muy grande. Evidentemente habría que invertir en su adaptación, pero con una base sólida de muchos años de rodaje.

Pedrerol consigue en El Chiringuito unos 200.000 espectadores de media y con una ventana mínima en una cadena TDT con escasa audiencia. Por el contrario, la ventana de la radio podría aumentar exponencialmente este cifra que en el caso de El Larguero de la Ser ronda los 700.000 oyentes y El Partidazo de Cope llega a los 600.000.

Las cifras no están tan lejos pese a que El Chiringuito no tiene una radio volcada detrás de su programa. Si alguien en las radios españolas hace cuentas no le sería difícil apostar por tener a Pedrerol y a su equipo en sus medianoches deportivas.

En tercer lugar -y no menos importante- se encuentra la experiencia radiofónica de Pedrerol, con muchas tablas en las ondas. El periodista comenzó su trayectoria periodística en Ràdio Barcelona. Tras trabajar en los servicios informativos, dirige y presenta el programa Área de Gol y Carrusel Cataluña en esta emisora, además de intervenir a nivel nacional, en Carrusel de la la Ser.

Desde la temporada 2004-2005 hasta la 2007-2008 dirigió el área de deportes de Punto Radio, la emisora de Vocento, y estuvo a cargo del programa de la medianoche deportiva El Mirador del Deporte.

¿Veremos a Pedrerol y a su equipo de verdad en la radio de medianoche con programa propio? La pelota está en el tejado de los directivos de la emisoras. Pero sin dudas, no sería un mal negocio.