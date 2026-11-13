Plus Ultra presenta un ERE y el preconcurso de acreedores tras fracasar el rescate de 53 millones del Gobierno

Según la dirección, el gasto en combustible fue de 104,83 millones en 2026 frente a 69,13 millones presupuestados, un aumento del 51,6% que contribuyó a las pérdidas operativas.

¿Qué peso ha tenido el coste del combustible en las pérdidas de Plus Ultra en 2026?

El rescate del FASEE en 2021 ha sido investigado por presuntas irregularidades; la Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo y tráfico de influencias vinculado al rescate, y la Fiscalía Anticorrupción señaló posible blanqueo y delito fiscal.

¿Cómo está vinculado el rescate público de 53 millones a las investigaciones sobre Plus Ultra?

Tras aceptar el preconcurso se abre un periodo inicial de tres meses, ampliable otros tres, en el que debe presentar un plan de viabilidad creíble y aceptado por los acreedores para salvar la compañía de la quiebra.

¿Qué plazo tiene Plus Ultra para presentar un plan y qué debe incluir para evitar la quiebra?

La empresa plantea un despido colectivo que afectaría a su centro de trabajo en Madrid; tiene 679 empleados allí, 668 activos y 11 en excedencia, y prevé reducir más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular.

¿Qué consecuencias inmediatas tendrá el ERE y la reducción de vuelos para los empleados de Plus Ultra en Madrid?

La compañía atribuye la decisión al encarecimiento del combustible, falta de liquidez y ausencia de avances con inversores, que la llevaron a una situación previsible de insolvencia. Además declara un resultado operativo negativo de 31,08 millones entre febrero y agosto.

¿Por qué Plus Ultra ha presentado un preconcurso de acreedores y un ERE?

La compañía registró un gasto en combustible de 104,83 millones de euros en 2026 (un 51,6% más de lo previsto) y pérdidas operativas de 31,08 millones entre febrero y agosto.

El procedimiento de despido colectivo afectará al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa de Barajas, sobre una plantilla de 679 empleados.

La reestructuración implica la suspensión definitiva de varias rutas transatlánticas y una reducción de más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular.

Plus Ultra ha presentado el preconcurso de acreedores e iniciará un ERE tras sufrir un encarecimiento del combustible, falta de liquidez y la ausencia de nuevos inversores.

A pesar del polémico rescate de 53 millones de euros que recibió del Gobierno tras la pandemia, Plus Ultra ha entrado en una situación crítica. La aerolínea ha presentado el preconcurso de acreedores ante el juzgado número 8 de Madrid, según ha podido saber este periódico.

La aerolínea ha iniciado las negociaciones con sus acreedores para reforzar su estructura financiera y proteger la continuidad de sus operaciones, según confirma.

La compañía lo achaca al encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la ausencia de avances concretos en las conversaciones con potenciales inversores. Esa acumulación de hechos le ha colocado ante una situación previsible de insolvencia, que hace obligado el preconcurso.

El objetivo de los gestores de la línea aérea es preservar la parte de negocio que quede, ser rentable y mantener la gestión y la caja de la empresa libre de posibles peticiones de concurso o eventuales ejecuciones y embargos de bienes.

Una vez comunicada al juez y aceptada la situación de preconcurso, se abre un periodo de tres meses, ampliable a otros tres, en los que hay que presentar un plan de viabilidad creíble y aceptado por los acreedores para salvar la compañía de la quiebra.

La aerolínea ha comunicado su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo (ERE), la suspensión definitiva de determinadas rutas transatlánticas y reducir más del 61% de las horas comerciales de vuelo regular.

La reducción de plantilla afectaría al centro de trabajo de Madrid, incluyendo los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en los que cuenta con 679 empleados, de los cuales 668 se encuentran en activo y 11 en situación de excedencia.

Entre los datos aportados por la dirección de la compañía, destaca un gasto en combustible de 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones presupuestados inicialmente, un 51,6% más, así como un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros entre febrero y agosto.

Junto al impacto del combustible, la compañía ha señalado otros eventos geopolíticos, tragedias naturales y cierres de espacios aéreos por conflictos bélicos, lamentando que "han dado al traste con las expectativas del sector".

No obstante, desde Plus Ultra ha confirmado que continúa desarrollando su actividad y mantiene como prioridades la seguridad de sus operaciones, la atención de sus pasajeros, sus empleados y la continuidad de sus relaciones con clientes, proveedores, instituciones y socios.

En este punto, su división ACMI/Chárter opera también con normalidad.

Rescate sospechoso

El rescate de 53 millones que Plus Ultra recibió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI en marzo de 2021 ha estado siempre bajo sospecha y sobre el que siempre ha planeado la sombra del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto desde la empresa como por parte de la SEPI se ha venido insistiendo en que la línea aérea cumplía con todos los requisitos exigidos para la ayuda. Además de corroborar su carácter estratégico por operar rutas que otras líneas no hacían.

En mayo llegó la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y por tráfico de influencias, vinculado a la operación de rescate de Plus Ultra.

El juez sostiene que Zapatero creó al menos una sociedad offshore en Dubái, llamada Landside Dubai Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.

Luego, esta mercantil suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (es decir, 530.000 euros).

El auditor de las cuentas de Plus Ultra (a través de Audicar), Jesús Ángel Carbajo, afirmó que en la contabilidad de la aerolínea figura la comisión del 1% de ese préstamo a favor del empresario Julio Martínez Martínez quien, a su vez, contrató los servicios de Zapatero.

Pero las sospechas vienen de antes, con la apertura de un primer proceso judicial. Pero ni los responsables de SEPI ni los de la empresa tuvieron que declarar. La prórroga de la instrucción se pidió fuera de plazo y el caso se archivó en el juzgado número 13 de Madrid.

Como pieza separada de aquel proceso quedó pendiente la investigación sobre el uso del dinero que hizo la compañía de origen venezolano. Esa ramificación fue la que llevó a los registros de la sede de la compañía a finales del año pasado y a la detención de su presidente y su CEO, Julio Martínez y Roberto Roselli, respectivamente.

Ya entonces la Fiscalía Anticorrupción advirtió que podía haberse cometido un delito de blanqueo de capitales a partir del rescate percibido en 2021. A ello se unía otro posible delito fiscal.

En el rescate de Plus Ultra también intervino como asesor Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, y que está siendo investigado en este procedimiento.

Martínez cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades.