IAG gana 2.264 millones hasta septiembre, un 16% menos, por la crisis del combustible

El grupo proyecta un gasto total en combustible de 8.900 millones de euros para 2026 y ya tiene cubierto el 45% de sus necesidades de combustible para 2027 mediante coberturas. Apoyo: artículo principal.

¿Qué previsiones tiene IAG sobre el gasto de combustible y la cobertura para 2027?

British Airways registró 1.493 millones de libras (-144 millones), Iberia 978 millones de euros (-96 millones), Vueling 303 millones de euros (-64 millones) y Aer Lingus 108 millones de euros (-142 millones), mostrando impactos heterogéneos por unidad. Apoyo: artículo principal.

¿Qué divisiones de IAG han sufrido más en resultado operativo antes de extraordinarios?

Las coberturas financieras generaron ganancias por 1.252 millones de euros, que compensaron parte del sobrecoste en combustible. Apoyo: artículo principal.

Esos factores aumentaron el precio del combustible y forzaron cancelaciones de vuelos a Oriente Medio (cerca del 3% de la capacidad), lo que elevó costes unitarios y redujo el aprovechamiento del volumen previsto. Apoyo: artículo principal.

¿Qué impacto ha tenido la guerra en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz en las cuentas de IAG?

El encarecimiento del combustible y de los derechos de emisión elevó los costes en 1.003 millones (+18,6%) en los nueve primeros meses, y un 30,4% en el tercer trimestre, lo que explica la caída del beneficio. Apoyo: artículo principal.

¿Por qué IAG ha reducido su beneficio hasta septiembre a 2.264 millones por la crisis del combustible?

La aerolínea también sufrió el impacto de la cancelación de vuelos a Oriente Medio, incidencias en el control aéreo y ajustes de plantilla.

A pesar del descenso en los beneficios, los ingresos consolidados del grupo aumentaron un 2,3% hasta alcanzar los 25.808 millones de euros.

El encarecimiento del combustible provocó un sobrecoste de 1.003 millones de euros (+18,6%), impulsado por los conflictos en Oriente Medio.

IAG obtuvo un beneficio neto de 2.264 millones de euros hasta septiembre, un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior.

El holding IAG, que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus, ha registrado un beneficio neto de 2.264 millones hasta septiembre, un 16% menos que en el mismo periodo de 2025.

El encarecimiento del combustible es el factor principal de la caída del beneficio. Los gastos en combustible y derechos de emisión aumentaron en 1.003 millones de euros (+18,6%) durante los primeros nueve meses, y un 30,4% en el tercer trimestre, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y los problemas en el estrecho de Ormuz.

Este sobrecoste fue el principal lastre operativo, a pesar de que las coberturas financieras del grupo lograron mitigar el golpe aportando ganancias por 1.252 millones de euros.

Todas las compañías operadoras sufrieron un impacto negativo por los precios del combustible.

El resultado operativo antes de extraordinarios fue de 1.493 millones de libras en British Airways (-144 millones), 978 millones de euros en Iberia (-96 millones), 303 millones de euros en Vueling (-64 millones) y 108 millones de euros en Aer Lingus (-142 millones). Por el contrario, la filial IAG Loyalty incrementó su beneficio de explotación hasta los 391 millones de libras (+59 millones).

El Grupo proyecta cerrar 2026 con un gasto total en combustible de 8.900 millones de euros. Asimismo, cuenta ya con un 45% de sus necesidades de combustible cubiertas mediante coberturas para el ejercicio 2027.

Por otro lado, los ingresos consolidados acumulados hasta septiembre ascendieron a 25.808 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,3% frente a los 25.234 millones de euros reportados en los nueve primeros meses de 2025. En el tercer trimestre aislado sumaron 9.744 millones de euros, con un repunte del 4,5%.

Otro impacto

Además de la crisis del combustible, la matriz de Iberia se vio afectada por la cancelación forzada de vuelos a Oriente Medio (que suponían cerca del 3% de la capacidad de IAG), junto con retrasos e interrupciones en el control del tráfico aéreo (como NATS en Reino Unido)y la falta de disponibilidad de aviones por problemas en los motores, elevaron los costes unitarios e impidieron aprovechar todo el volumen previsto.

El beneficio publicado recoge un impacto extraordinario negativo de 149 millones de euros registrado en los gastos de personal, correspondiente a planes de ajuste de plantilla en Iberia (114 millones) y British Airways (35 millones).

Y las fluctuaciones de divisas restaron 82 millones de euros al beneficio de explotación en el acumulado del año, debido principalmente a la debilidad de la libra esterlina frente al euro.