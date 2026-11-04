Abierto el plazo para los viajes del Imserso en 2027: 199.000 plazas y 2.000 plazas extra

El programa busca mejorar la calidad de vida y promover el envejecimiento activo mediante tratamientos termales; además dinamiza la economía y el empleo local, especialmente desestacionalizando la actividad en el sector termal y en zonas rurales.

¿Qué objetivos persigue el programa de termalismo del Imserso y qué impacto tiene en la economía local?

Para turnos de febrero a agosto hay plazo hasta el 5 de diciembre; para turnos de septiembre a diciembre el plazo es hasta el 12 de mayo.

Los precios por persona van desde 322 hasta 477 euros e incluyen alojamiento, pensión completa, tratamientos termales, reconocimiento y seguro.

Los viajes podrán realizarse entre el 1 de febrero y el 14 de diciembre de 2027 y participan 87 balnearios repartidos por toda España.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) gestiona el programa y ofrece 199.000 plazas de estancias de diez días con pensión completa, reconocimiento médico al ingreso, tratamiento termal, seguimiento médico, actividades de ocio y póliza de seguro.

¿Quién gestiona el programa de termalismo del Imserso y qué incluye la oferta de 199.000 plazas para 2027?

Se han establecido dos plazos de solicitud: hasta el 5 de diciembre para viajar entre febrero y agosto, y hasta el 12 de mayo para el periodo de septiembre a diciembre.

Los precios oscilan entre los 322 y los 477 euros e incluyen alojamiento, tratamiento y seguimiento médico, actividades de ocio y póliza de seguro.

Los viajes se realizarán del 1 de febrero al 14 de diciembre de 2027 en 87 balnearios de toda España, con estancias de 10 días a pensión completa.

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas en su programa de termalismo para 2027, lo que supone 2.000 plazas más que en la temporada anterior.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto este miércoles el plazo para solicitar las 199.000 plazas para estancias de una duración de 10 días (9 noches) con pensión completa que ofrece su programa de termalismo de 2027, lo que supone 2.000 más que la temporada anterior.

En el programa participan 87 balnearios de toda España y los viajes podrán realizarse desde el 1 de febrero hasta el 14 de diciembre de 2027, ha informado hoy el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado.

Los precios oscilan entre los 322 y los 477 euros por persona e incluyen alojamiento, pensión completa, reconocimiento médico al ingresar en el balneario, tratamiento termal, seguimiento médico, actividades de ocio y tiempo libre y póliza de seguro.

Para pedir una plaza en el programa de termalismo, el Imserso ha establecido dos plazos de presentación de solicitudes, ha detallado el ministerio.

Para los turnos comprendidos entre los meses de febrero y agosto de 2027, las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 5 de diciembre, mientras que para los de septiembre a diciembre de 2027 será hasta el próximo 12 de mayo.

El programa de termalismo del Imserso se creó en 1989 para "mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias mediante tratamientos termales, facilitándoles el acceso a balnearios a precios accesibles", ha recordado el ministerio.

En su opinión, este programa "contribuye al envejecimiento activo y a la promoción de una vida activa, al tiempo que ayuda a reducir la necesidad de tratamientos médicos más invasivos y contribuye a la mejora general del bienestar físico y mental".

Además, esta iniciativa se ha convertido en "un importante dinamizador de la economía", gracias a la generación de actividad económica y empleo desestacionalizado en el sector termal, especialmente en el ámbito rural, ha destacado.