Ryanair gana un 15% menos en su primer semestre y advierte de que la factura del combustible subirá a 2.000M

Ryanair señala como riesgos la escalada del conflicto en Oriente Próximo y Ucrania, perturbaciones macroeconómicas y las interrupciones en el control del tráfico aéreo europeo por huelgas o mala gestión; esos eventos pueden alterar precio del combustible y demanda.

¿Qué riesgos externos pueden hacer que el beneficio final de Ryanair en 2027 sea distinto al previsto?

Ryanair revisa todos los costes: negociación de rotación de aeropuertos, incorporación de aviones MAX-10 de menor consumo, posible congelación salarial temporal de convenios, reducción de ratios de tripulación y mayor uso de IA para mejorar productividad.

¿Qué medidas ha anunciado Ryanair para gestionar el alza del combustible y los costes en 2027?

Al tener el 80% del consumo cubierto a 67 dólares, Ryanair protege gran parte de sus costes frente a la volatilidad del petróleo y reduce el impacto inmediato en precios y capacidad, aunque el 20% no cubierto sigue dejando exposición a subidas.

¿Cómo afecta a los pasajeros que Ryanair tenga el 80% del combustible cubierto a 67 dólares por barril?

Ryanair ganó 2.147 millones en el primer semestre, con ingresos un 3% más altos pero costes operativos un 10% mayores; la combinación de mayores costes y tarifas un 4% más bajas por el conflicto en Oriente Próximo redujo el beneficio un 15%.

¿Qué ha ocurrido en el primer semestre que explica que Ryanair gane un 15% menos?

Ryanair basa esa estimación en los precios a plazo actuales del combustible y en la prolongación del conflicto en Oriente Próximo, que mantiene los precios elevados, y calcula que las aerolíneas de la UE afrontarán un coste adicional de unos 2.000 millones en 2027.

¿Por qué Ryanair dice que la factura del combustible se elevará a 2.000 millones en 2027?

Para contrarrestar la situación, la compañía revisará costes con medidas como la congelación salarial temporal, reducción de tripulaciones y el uso de IA para mejorar la productividad.

La aerolínea prevé un sobrecoste estimado de 2.000 millones de euros en la factura de combustible por los altos precios del petróleo, que afectará a todo el sector europeo.

Los costes operativos crecieron un 10% y las tarifas bajaron un 4% por el conflicto en Oriente Próximo, lo que generó reticencias en los consumidores y retrasos en las reservas.

El beneficio de Ryanair cayó un 15% en su primer semestre fiscal, situándose en 2.147 millones de euros, pese a aumentar sus ingresos un 3% y el tráfico de pasajeros un 6%.

Ryanair ha registrado un beneficio de 2.147 millones de euros durante su primer semestre fiscal del año 2027, finalizado en septiembre. La cifra supone una reducción del 15% con respecto a las ganancias que la empresa se anotó en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía explica en un comunicado que pese a que sus ingresos durante el primer semestre aumentaron un 3%, hasta los 10.080 millones de euros, y que el tráfico de pasajeros creciese un 6%, los costes operativos también se incrementaron un 10%, hasta los 7.690 millones de euros.

La empresa también alega que las tarifas de sus vuelos fueron un 4% más bajas por el conflicto en Oriente Próximo, que según el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, provocó reticencias entre los consumidores y retrasos en las reservas.

Combustible elevado

En lo que se refiere a las perspectivas para 2027, la compañía admite que salvo que se produzca una resolución rápida del conflicto en Oriente Próximo, se prevé que los precios del combustible para aviones se mantengan elevados "hasta bien entrado el año 2027".

En concreto, la aerolínea apunta que todas las aerolíneas de la UE se enfrentarán a una factura de combustible "significativamente más elevada el próximo año".

Asimismo, señala que aunque el precio de los vuelos europeos de corta distancia se incrementen como consecuencia del combustible y las reducciones de capacidad de la competencia, es "poco probable" que esto compense por completo el aumento estimado de unos 2.000 millones de euros (según los precios a plazo actuales) en la factura de combustible.

Para compensar esta situación, Ryanair está revisando todos los costes, prestando especial atención a las negociaciones sobre la rotación de aeropuertos (dado que los aviones MAX-10, de bajo consumo, entrarán en servicio a partir de la primavera de 2027), a los convenios colectivos que vencen (lo que podría requerir congelaciones salariales temporales), a la reducción de las ratios de tripulación y al mayor uso de IA para impulsar "aún más la productividad de las funciones operativas y administrativas/de apoyo".

El semestre

Los precios del combustible de aviación de Ryanair para el ejercicio fiscal 2027 (cubiertos en un 80% a unos 67 dólares por barril) han ampliado la ventaja de la empresa en materia de costes frente a otros competidores de la UE y han contribuido a proteger los beneficios del año en curso.

Aunque los precios del petróleo siguen siendo volátiles, el grupo ha ampliado la cobertura para el ejercicio fiscal 2028, aprovechando las recientes caídas de precios, hasta el 25% a unos 95 dólares por barril.

La aerolínea destaca también su balance y sus "sólidas" calificaciones crediticias BBB+ que se ven respaldadas por una flota libre de cargas de 620 aviones B737 y una "sólida liquidez".

A 30 de septiembre, el efectivo bruto ascendía a 2.600 millones de euros, incluso tras haber realizado amortizaciones de deuda por valor de 1.300 millones de euros, inversiones de capital por valor de 800 millones de euros y distribuciones a los accionistas por valor de 400 millones de euros.

La liquidez se ve reforzada aún más por la línea de crédito renovable (RCF) del grupo, de 1.100 millones de euros, de los cuales quedan sin utilizar unos 700 millones de euros.

La compañía remarca a su vez que en septiembre completó su último programa de recompra de acciones por valor de 750 millones de euros (con la cancelación de unos 28,6 millones de acciones). Desde 2008, se ha retirado más del 40% del capital social emitido de Ryanair.

El consejo de administración ha declarado también un dividendo a cuenta de 0,273 euros por acción (pagadero a finales de febrero de 2027) y otra recompra de acciones por valor de 800 millones de euros (que comenzará en febrero, cuando los flujos de caja suelen ser muy positivos de cara a la temporada de viajes de verano).

Se prevé que esta última operación de recompra se prolongue durante aproximadamente 10 meses (a partir de finales de febrero), en función de las condiciones del mercado.

Crecimiento del tráfico

La empresa también informa de que prevé aumentar el tráfico de pasajeros un 3% para el ejercicio fiscal completo de 2027, hasta los 214 millones de pasajeros, y también que su ventaja en los costes unitarios siga ampliándose.

Con el 80% del combustible de aviación cubierto a unos 67 dólares por barril hasta marzo de 2027, la compañía indica que sus resultados de este año están bien protegidos frente a la volatilidad actual del precio del petróleo.

Así, exponen que esto también ha ayudado a compensar un nuevo incremento de 300 millones de euros en el impuesto medioambiental de la UE, los "importantes" aumentos salariales de la tripulación en virtud de los nuevos convenios colectivos plurianuales y el aumento de los costes de mantenimiento.

Los costes unitarios definitivos del ejercicio fiscal 2027 (que ahora se reparten entre el objetivo de tráfico más bajo de 214 millones) dependerán del precio del combustible de aviación no cubierto en el segundo semestre.

Aunque la demanda del tercer trimestre es sólida, apunta Ryanair, con tarifas que tienden a situarse ligeramente por encima de las del mismo trimestre del año pasado, el plazo de reserva sigue siendo más corto.

La empresa apunta que el resultado de las tarifas del tercer trimestre dependerá en gran medida de la solidez de las reservas de última hora para las vacaciones escolares de octubre, noviembre y Navidad.

Como es habitual en esta época del año, Ryanair señala que es "demasiado pronto" para ofrecer una orientación significativa sobre el beneficio después de impuestos del ejercicio fiscal 2027.

Con todo, Ryanair indica que el beneficio después de impuestos (PAT) definitivo del ejercicio fiscal 2027 sigue siendo "muy sensible a acontecimientos externos adversos".

Entre estos riesgos se incluyen la escalada del conflicto en Oriente Próximo y Ucrania, las perturbaciones macroeconómicas y el impacto de las interrupciones en el control del tráfico aéreo europeo (huelgas y mala gestión).