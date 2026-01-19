Kike Sarasola (Room Mate): “La solución al sobreturismo en España es poner cupos como Roma con la Fontana Di Trevi”

La hotelera, tras superar una etapa difícil y la entrada de fondos inversores en 2022, espera un crecimiento de ingresos cercano al 10% para 2026 y aspira a alcanzar los 100 hoteles en el futuro.

Room Mate prevé abrir entre tres y cinco hoteles al año, con nuevas aperturas en Italia y Suiza, y tiene planes de expansión hacia Francia, Portugal y el norte de Europa.

A partir de febrero de 2026, la Fontana di Trevi cobrará una entrada de 2 euros a turistas para acceder a la zona vallada, mientras que los residentes tendrán acceso gratuito.

Kike Sarasola, fundador de Room Mate, propone establecer cupos de turistas en España como solución al sobreturismo, similar a las medidas implementadas en la Fontana di Trevi en Roma.

Kike Sarasola (Madrid, 1963) es de esos empresarios críticos que no se muerden la lengua con el actual modelo de turismo en España. Para el fundador de Room Mate llegar a casi a los 100 millones de turistas internacionales en España es un “fracaso” porque el debate está “en la masificación y el sobreturismo”.

“Los turistas de calidad no quieren ir a una ciudad que está completamente abarrotada, donde no pueden caminar y se perjudica a los residentes”, asegura en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

Como ejemplo de ello cita a Florencia y Venecia, donde se han registrado caídas en la ocupación del 9% y del 17%, respectivamente.

De eso sabe mucho Kike Sarasola, quien reside desde hace tiempo en Italia. País en el que la hotelera cuenta con cinco hoteles y la previsión de abrir al menos otros dos este año, según avanza.

Para el empresario lo más importante es hablar de qué medidas se pueden poner en marcha para evitar el sobreturismo. Y la única que ve clara es empezar a hacer cupos.

“Tiene que haber cupos de entradas, cupos de llegadas y cupos como se está haciendo en la Fontana di Trevi en Roma, que van a empezar a cobrar”, apunta.

Así será a partir de febrero de 2026. Los turistas tendrán que pagar una entrada de 2 euros para entrar a la zona vallada y acercarse a la famosa fuente. Para los residentes será gratis.

Sarasola advierte de que en un futuro Barcelona o Madrid podrían verse en esa situación.

“No veo que ni gobiernos, ni instituciones ni asociaciones estén de verdad tratando el tema”, añade.

Room Mate

A pesar de esta situación, el exjinete olímpico hace un balance de 2025 para la hotelera “muy bueno” en resultados y posicionamiento de marca.

La única salvedad es que ha coincidido con un ciclo intenso de reformas en el que ha invertido 7,5 millones (19,8 millones en los últimos tres años). No obstante, aún no pueden revelar los resultados finales.

Sí avanza las previsiones para 2026, año en el que esperan crecimiento de ingresos cercano al 10% y aumento del RevPAR (normalizado) del 8,1%.

Las palancas de crecimiento vendrán por el reposicionamiento de la oferta tras reformas (principalmente España e Italia) con una inversión de 13,5 millones en los próximos tres años y la culminación del posicionamiento de la marca premium Room Mate Collection (cuenta con 10 hoteles).

Kike Sarasola, fundador de Room Mate.

También espera que se recuperen mercados que se ralentizaron en 2025 (Valencia, Holanda e Italia).

En el capítulo de aperturas, la compañía cumplirá con su objetivo de abrir entre tres y cinco hoteles al año. “Este año ya tenemos en cartera como cinco o seis contratos con las negociaciones avanzadas”, asegura.

Dos de ellos serán en Italia, en el norte y sur. Otro hotel abrirá en los próximos meses en Suiza y será el estreno de la cadena en el país.

Y en un futuro, la ambición de Sarasola es llegar a Francia y Portugal para, más tarde, seguir por el norte de Europa. Países que se suman a España, Italia, Holanda, Suiza y Reino Unido donde se reparten sus 34 establecimientos.

Entrada del fondo

Todos estos planes no serían posibles sin la entrada en la compañía del fondo Angelo Gordon y Westmont Hospitality Group, que en 2022 salvó a la hotelera tras declararse en concurso de acreedores por la pandemia.

“Fue la época más dura de mi vida con el concurso de acreedores perdí la empresa, me divorcié…”, se sincera Sarasola.

No obstante, en poco tiempo le dio la vuelta a la tortilla. “La compañía salió adelante y me reconcilié con mi marido”, recuerda.

El fondo dejó a Sarasola a los mandos de la hotelera que fundó en 2005 y que sigue gestionando a su manera.

Room Mate Giulia en Milán.

“Se han dado cuenta que somos un gran equipo, nos dejan trabajar y nos dan total libertad”, afirma. Tanto que asegura que “Room Mate es totalmente autónoma”. Eso sí, siempre dentro de unos ciertos controles.

Por ello, Sarasola sueña a lo grande en esta segunda etapa de Room Mate. Cuando le preguntamos cómo ve a Room Mate dentro de diez años, su respuesta es: “Me gustaría ver a la cadena con 100 hoteles y un plan de expansión a América y Asia”.

Objetivo que dice haber tenido siempre. Ya tiene 34 hoteles. Le quedan 66.