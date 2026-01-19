Hotusa ve en la extensión de las guerras y el crimen organizado amenazas para el turismo

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, inaugura el XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora este lunes en Madrid. EFE/ Fernando Villar

El turismo está en un buen momento, pero empieza a tener "síntomas de inseguridad", impensables hace algunos años, aunque algunas veces se nombraran "como un riesgo remoto, que pueden ser, por ejemplo, las guerras", ha afirmado el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.

En la inauguración del XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, consolidado con la antesala de Fitur, López ha señalado este lunes que las guerras hoy están ahí en la puerta -en Ucrania y Oriente Medio- y, posiblemente, se podrían llegar a extender, lo cual, para el turismo, "lo cambiaría absolutamente todo".

Para el directivo, hay otro tipo de inseguridad que se tiene en cuenta menos y es lo que está llevando consigo el crimen organizado, las bandas que están creciendo en todo el mundo y que parece que es un tema tabú, ha apuntado.

Es algo que prácticamente no se tiene en cuenta en debates, ni siquiera en aquellos países donde se está convirtiendo en un mal. Hay países donde tienen más asesinatos que las que en las propias guerras, ha insistido.

En su opinión, este es uno de las grandes temas a tener en cuenta para el futuro y, probablemente, el más relevante para el turismo porque el turista lo primero que quiere es seguridad, ha agregado.

Ralentización

El turismo lleva tres años con buen crecimiento en esta parte del mundo, no en todo el mundo, aunque "puede haber alguna ralentización y la habrá", pero en todo caso no parece que sea "un tema relevante".

España es el país más competitivo del mundo, gracias entre otros factores a la seguridad.

El turismo es importante para España, para las zonas turísticas, para las grandes ciudades, para las medianas y lo será en el futuro también para las áreas despobladas porque contribuirá a revertir esa tendencia.

El turismo no solo crea riqueza y empleo, sino que es un efecto tractor sobre otras actividades y es una magnífica imagen para el país, ha dicho.

Otro punto importante para el turismo son las infraestructuras y España tiene "unas magníficas infraestructuras", tiene un modelo aeroportuario de enorme éxito que permite tener una gran eficiencia y que ha permitido tener algunas ciudades que son las mejor conectadas con Europa.

También ha permitido mantener en activo aeropuertos regionales, que, en otro caso, no sería posible en poder llevarlos a cabo y este es uno de los temas claves y lo importante ahora es que continúa en el futuro, ha destacado.

España tiene, asimismo, un modelo ferroviario -"hoy no es el momento de hablar de este tema tras el accidente en Córdoba"-, pero evidentemente que ha sido modélico y que seguramente en el tiempo tendrá que ir también mejorándose.

"No me cabe ninguna duda de que las infraestructuras son un factor absolutamente determinante para que este país siga siendo competitivo", mientras que el tercero es la calidad de vida que hay y la atracción que significa también para los visitantes, y el cuarto punto, "probablemente el menos comentado habitualmente" es la competitividad de las empresas españolas.

Este último es un tema muy relevante, con frecuencia menospreciado y que tiene amenazas, "la primera puede ser una fiscalidad compulsiva de permanente creatividad".

"Es verdad que los municipios, especialmente turísticos, necesitan nuevos recursos, pero para eso hay otros impuestos como por ejemplo el IVA, y se necesita buscar otras soluciones, porque el problema es que una vez que se empieza no se acaba nunca", ha asegurado.