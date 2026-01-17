España no llega a los 100 millones de viajeros internacionales: ¿es un fracaso o un éxito del modelo turístico?

El turismo estadounidense aumentó un 71% y su gasto medio es significativamente mayor, lo que contribuye a la riqueza y empleo en el sector.

El sector considera un éxito este crecimiento sostenible, priorizando la calidad sobre la cantidad y fomentando la diversificación y desestacionalización de destinos.

El gasto turístico en 2025 fue de 135.000 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior, creciendo más el gasto que el número de llegadas.

España alcanzó un récord de 97 millones de turistas internacionales en 2025, quedando cerca de la cifra simbólica de 100 millones.

El año 2024, España consiguió el récord turístico de atraer a casi 94 millones de turistas. Un dato que invitaba a pensar que el cierre de 2025 se alcanzaría e, incluso, se superarían los 100 millones.

Pero no se ha conseguido. La cifra se ha quedado en 97 millones, a escasos tres millones. ¿Significa eso que ha fracasado el modelo turístico español?

La respuesta, casi unánime en el sector, es que no. No es un fiasco. Por contradictorio que parezca es un éxito.

¿Por qué? “Es importante que tomemos conciencia de que estamos creciendo, pero de la manera y al ritmo que creemos que son deseables”, aseguró el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante el avance de datos.

Para el titular de la cartera de Turismo, el objetivo es tener un turismo sostenible económica, social y medioambientalmente hablando.

Y los datos muestran que este modelo -plasmado en la Estrategia España Turismo 2030- ya está dando sus frutos.

Aquí el número que más interesa al Gobierno -y a toda la industria- es el del gasto turístico.

Y el dato de 2025 es bueno: 135.000 millones de euros, un 6,8% más que en el año anterior. Además, el desembolso de los turistas crece más que el número de llegadas (+3,5%). Y otro factor importante: crece todos los años (salvo en pandemia).

Desde Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), opinan igual.

“Crecer por crecer desde el punto de vista porcentual en número de personas no significa nada, porque si se rebaja la estancia media o el gasto medio, al final tienes más presión sobre un territorio con menos ingresos y con menos aportación”, señala a este periódico su secretario general, Ramón Estalella.

España, por ejemplo, ha conseguido que el número de turistas de EEUU crezca un 71% en 2025. Se trata de turistas que suelen tener un gasto medio más elevado que la media.

En 2024 (dato más actualizado), el gasto medio por turista estadounidense y día ascendió a 2.113 y 273 euros, respectivamente, mientras que la estancia media se situó en 7,7 noches.

Y ese gasto también llega a “los hoteles, agencias de viajes, restaurantes, genera empleo y mucha riqueza”, dice el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.

Desde la patronal recuerdan que alcanzar los 97 millones de turistas internacionales es igualmente un dato “impresionante”. También es un récord histórico.

Nunca se había alcanzado esa cifra a pesar de no llegar a los 100 millones. Cada año se bate este récord, también a excepción de 2020, 2021 y 2022 por la pandemia.

“Somos la primera potencia en el mundo en materia de turismo y, por lo tanto, tenemos que estar muy orgullosos”, señala.

Un puesto que viene con el matiz de que se ha crecido de forma desestacionalizada, concentrando destinos y diversificando mercados. Es decir, de una manera más sostenible.

¿Seguiremos creciendo?

Llegados a este punto y teniendo en cuenta el crecimiento moderado de 2025 (+3,5%) en llegada de turistas, toca preguntarse si España ha tocado techo en llegada de viajeros internacionales.

Y la respuesta es que no. Probablemente en 2026 veamos cómo esa cifra redonda de 100 millones se alcanza.

“Llegaremos y superaremos los 100 millones, pero para nosotros son más importantes los elementos cualitativos”, afirma el ministro. Y ese crecimiento se espera que venga de nuevo y con más fuerza de la diversificación y desestacionalización.

De hecho, desde la patronal hotelera desean que haya crecimiento, pero sólo en aquellas zonas con falta de ocupación o en épocas de temporada baja. Es decir, zonas del interior, de la España Vaciada...

“Todavía cabemos más, pero donde no cabemos más gente es en aquellos lugares que están saturados”, añade el secretario general de Cehat. Ejemplo de destinos masificados son Barcelona, Baleares o Canarias.

Así que las alertas siempre están activadas. “No podemos explotar el destino como si fuera un recurso ilimitado; es fundamental avanzar de manera sostenida para no agotar su potencial”, advierte Beatriz Oficialdegui, directora de Marketing de Destinia.

La Rambla de Barcelona, en una imagen de archivo, llena de turistas

Por lo que la industria también se muestra unida al tratar de imponer esa sostenibilidad del sector. No sólo la económica, sino la social.

El principal rechazo actual que sufre la industria está directamente relacionado con el incremento de los precios de compra y de alquiler por el trasvase de viviendas de uso residencial a turístico.

En este sentido, “el sector está trabajando en reconvertir su propuesta turística para que sea atractiva, rentable y en convivencia con la sociedad”, concluye Carlos Garrido.