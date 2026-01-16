Juan José Hidalgo (Globalia): “Turkish me ha dado el dinero y el poder de seguir gobernando Air Europa”

Hidalgo destaca que ni el Gobierno ni otras aerolíneas han favorecido a Air Europa, recalcando los esfuerzos y sacrificios realizados durante la crisis del Covid-19.

El acuerdo con Turkish Airlines permitió a Air Europa devolver el rescate de 475 millones de euros recibido de la SEPI durante la pandemia.

La familia Hidalgo mantiene el control de Air Europa, con un 54% de participación, mientras que Turkish Airlines tiene el 26% e IAG el 20%.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, afirma que la entrada de Turkish Airlines en Air Europa le ha dado el dinero y el poder para seguir gobernando la aerolínea.

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha aparecido en público tras varios años en un segundo plano y en medio de toda la polémica que ha suscitado el rescate de la aerolínea, salpicado por la trama ‘Koldo’.

Y lo ha hecho en un momento en el que dice sentirse “satisfecho” y sin problemas gracias a los socios que han incorporado a la aerolínea (IAG y Turkish Airlines).

“Me han dado un descanso total”, ha dicho durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía.

“Del pasado ya no me preocupa nada y del futuro tampoco con el apoyo de Turkish y British Airways”, ha añadido.

Juan José Hidalgo se ha mostrado agradecido con los turcos: “Me han dado el dinero y el poder de seguir gobernando una empresa nacional, muy competitiva y moderna”.

El interés y la oferta de los turcos -avanzado por este periódico- se puso por delante de Lufthansa y Air France. “Los alemanes querían gobernar la empresa y yo les dije que no”, ha detallado.

Esa fue una de las líneas rojas impuestas por la familia Hidalgo: tener el control de la aerolínea. “Mientras que yo tenga vida no dejo que nadie gobierne Air Europa”, ha asegurado.

Recordemos que en noviembre de 2025 Air Europa anunció el acuerdo definitivo con Turkish Airlines para que entrara con un 26% del capital por 300 millones de euros.

Acuerdo al que todavía le falta el visto bueno de las autoridades de Competencia. Por lo que de momento, Pepe se ha referido a la aerolínea turca como prestamista. Y como tal, “no ha propuesto nada ni ha dado su opinión”.

Una vez se formalice, su idea es conocer al presidente de la aerolínea turca e incluir un consejero en su consejo de administración.

“Nadie me ha pedido un asiento, pero yo he sido el que les ha dicho que quiero un consejero de Turkish porque me pueden ayudar mucho”, ha asegurado

De quien no quiere un consejero es de British Airways. “No quiero en el consejo a los British Airways porque son mis socios y competencia”, ha dicho.

IAG (matriz de British y de Iberia) tiene el 20% del capital y ha acudido a todas las ampliaciones de capital de la aerolínea de Globalia para no diluir una participación que siempre han defendido que es “financiera”.

Se ha mostrado muy agradecido con ellos, aunque ha dejado claro su rivalidad con Iberia asegurando que British es dueña de la empresa española.

También ha sacado a relucir las rencillas del pasado al asegurar que el Gobierno español siempre ha ayudado a Iberia y a ellos les ha dejado marginados, especialmente en la asignación de la T4 de la que quedaron fuera.

Por tanto, la estructura de capital de Air Europa sería la siguiente: un 54% para la familia Hidalgo, un 20% en manos de IAG y un 26% en las de Turkish Airlines.

Un accionariado y un equilibrio con el que el empresario salmantino cree que “nada va a salir mal”. Todos están de acuerdo en que Air Europa tiene que crecer y avalan la compra de hasta 40 aviones A350 encargados a Airbus.

Además, “los turcos han aportado 300 millones y los ingleses han aportado 300. En total han sido 600 millones, pero se habían perdido más de 1.300 millones con la pandemia”, ha añadido.

Por lo que el grupo tuvo que hacer esfuerzos como vender su hotelera Be Live. Todo ello para salir del que ha reconocido que ha sido su peor momento como empresario: la Covid.

Rescate

La entrada de Turkish les ha permitido devolver el rescate de 475 millones de euros otorgado por la SEPI para hacer frente a la pandemia.

Sobre el préstamo del Gobierno, el veterano empresario ha defendido que fueron la única empresa en avalar con su patrimonio, en admitir dos consejeros de la Sepi y en rendir cuentas.

Asimismo, ha recordado que han tenido que pagar intereses del rescate por lo que no han tenido “favoritismos”.

“Ningún Gobierno me ha ayudado. Todo ha sido puro esfuerzo de los directivos que me han rodeado y de mi intuición”, ha concluido.