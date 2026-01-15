España se queda a las puertas de los 100 millones de turistas: cierra 2025 con el récord de 97 millones, un 3,5% más

El sector turístico español sumó 2,75 millones de afiliados en diciembre, un 2,4% más, y el Gobierno destaca la mejora en la calidad y estabilidad del empleo.

El crecimiento turístico se ha desestacionalizado y diversificado, con aumentos del 76% en turistas de EEUU y del 41% en visitantes europeos.

El gasto turístico en 2025 alcanzó los 135.000 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior, lo que indica un mayor gasto medio por visitante.

España cerró 2025 con un récord de 97 millones de turistas internacionales, un 3,5% más que en 2024.

España no ha conseguido alcanzar los 100 millones de turistas internacionales al cierre de 2025. A pesar de ello, nuestro país ha batido récord al atraer a 97 millones de viajeros, un 3,5% más que en 2024.

Así lo ha avanzado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la rueda de prensa celebrada en Madrid.

Para el titular de la cartera de Turismo se trata de un crecimiento “estable” y “sereno”.

A pesar de no alcanzar los 100 millones, el ministro ha recordado que en 2025 nuevamente se ha batido un récord de llegada de turistas, pero “para nosotros es más importante el gasto”.

De hecho, ahí está el otro gran récord turístico. El gasto realizado en 2025 fue de 135.000 millones de euros, un 6,8% más que en el año anterior.

“Crecemos más en gasto que en llegada de turistas, lo que significa que el gasto medio por turista crece”, ha añadido.

Algo que encaja con la política iniciada hace años por el Gobierno para atraer un turista más de calidad y que se deje más dinero en España.

“Es importante que tomemos conciencia de que estamos creciendo, pero de la manera y al ritmo que creemos que son deseables para el modelo de la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental”, ha señalado el ministro.

Un modelo plasmado en la Estrategia España Turismo 2030 aprobada en el mes de octubre del pasado año por el Consejo de Ministros.

Desde el Gobierno han defendido que se ha crecido de forma desestacionalizada, concentrando destinos y diversificando mercados.

Eso es consecuencia directa de que haya un crecimiento del 76% de los visitantes procedentes de EEUU o del crecimiento del 41% en la llegada de europeos.

No obstante, han reconocido que falta trabajo por hacer en Asia, donde ven un potencial de desarrollo importante.

Por otro lado, los buenos datos se traducen en que en diciembre, el dato de afiliados al sector turístico cerró con 2,75 millones de personas, un 2,4% más. “Estamos trabajando en mejorar la temporalidad y calidad del empleo”, han asegurado.

Previsiones

De cara a 2026, la previsión es de seguir creciendo. “España seguirá creciendo y seguirá liderando y teniendo nuevos récords en todas las métricas”, ha afirmado Jordi Hereu.

Así, ha avanzado las proyecciones para el primer cuatrimestre de 2026, donde se espera la llegada de 26 millones de turistas, un 3,7% más. El gasto será de 35.000 millones, un 3,7% más.