Cara y cruz para las aerolíneas de IAG: Vueling despega con 5.000 M€ e Iberia Express sigue con su futuro en el aire

La diferencia en acuerdos laborales explica la apuesta de IAG por el crecimiento de Vueling frente a la parálisis de Iberia Express.

Iberia Express mantiene paralizados sus planes de crecimiento por falta de acuerdo laboral con los pilotos, lo que impide la incorporación de nuevos aviones a su flota.

El plan 'Rumbo 2035' de Vueling implica la incorporación de 50 nuevos aviones Boeing, con los primeros tres llegando en 2026.

Vueling invertirá 5.000 millones de euros hasta 2030 para ampliar su flota y pasar de 40 a 60 millones de pasajeros.

IAG valora mucho la paz social dentro del grupo. Alcanzar acuerdos con los sindicatos puede ser la diferencia entre apostar por una aerolínea más que por otra. Y eso es precisamente lo que ocurre con Vueling e Iberia Express.

La primera, con base en el aeropuerto de El Prat, consiguió en noviembre de 2024 desatascar su complicada situación laboral. Sin acuerdo con los pilotos, IAG se negó a invertir en la aerolínea catalana.

Tras duras y largas negociaciones, llegó el pacto con el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) para cerrar el IV Convenio Colectivo.

Como consecuencia directa, IAG reactivó los planes de crecimiento de Vueling en Barcelona. Y un año después, la aerolínea ha presentado su hoja de ruta bajo el nombre de ‘Rumbo 2035’.

La compañía del grupo IAG invertirá 5.000 millones de euros hasta 2030 con el objetivo puesto en pasar de 40 a 60 millones de pasajeros transportados en diez años.

La idea es seguir liderando en el aeropuerto de El Prat, donde su cuota es del 40%.

Dicho plan también implica la transformación de la flota, que pasará a estar formada por aviones de Boeing en sustitución de los actuales Airbus.

En total, serán 50 nuevos aviones de Boeing que llegarán en los próximos años. Los tres primeros aterrizarán a finales de 2026.

Toda una declaración de intenciones que se ha plasmado en este plan de inversión que no hubiera sido posible sin el acuerdo con los pilotos.

Iberia Express

Por tanto, se trata de una ambiciosa estrategia que contrasta con la situación que arrastra su hermana pequeña, Iberia Express. Su situación sigue siendo la misma, según fuentes de Iberia e Iberia Express.

Es decir, los planes de crecimiento de la compañía de bajo coste están paralizados. ¿Por qué? Por la falta de acuerdo con el sindicato de pilotos UPPA para establecer una nueva estructura de costes.

Las conversaciones para un nuevo marco laboral llevan meses en marcha sin éxito.

Iberia sigue trabajando para establecer la mejor fórmula para el corto y medio radio en Madrid, incluyendo el tráfico punto a punto, la alimentación de la red y el modelo regional. Pero sin novedades en el frente.

De hecho, el pasado año el presidente de Iberia, Marco Sansavini, habló de que abrirán un periodo de reflexión y buscarían alternativas sin que eso conllevase la desaparición de la aerolínea. Y en eso están.

La consecuencia directa de esta situación es la falta de inversión que, entre otras cosas, ha impedido incorporar nuevos aviones a la flota.

No hay que olvidar que Iberia Express se creó en 2012 como filial de bajo coste de Iberia para operar el corto y medio radio desde Madrid con costes más bajos.

Su nacimiento no gustó a los sindicatos desde un inicio al coincidir con el plan de reestructuración de Iberia que acabó en un ERE en el momento de creación del grupo IAG.

No obstante, la aerolínea solventó los problemas y creció durante estos años hasta la parálisis que arrastra actualmente.