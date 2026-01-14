Vueling despega: invertirá 5.000 M€ hasta 2030 para cambiar su flota a Boeing y afianzarse en El Prat

Vueling es la aerolínea líder en España, transportando uno de cada tres pasajeros y conectando Barcelona con más de 100 destinos en más de 30 países.

Vueling pone rumbo a su mayor objetivo. La aerolínea del grupo IAG invertirá 5.000 millones de euros hasta 2030 con el objetivo puesto en pasar de 40 a 60 millones de pasajeros transportados en diez años y seguir liderando en el aeropuerto de El Prat.

Bajo el nombre ‘Rumbo 2035’ la compañía apuesta por reforzar su red y acometer la transformación de la flota, pasando de Airbus a Boeing tras alcanzar acuerdos con los sindicatos.

En concreto, la adjudicación de 50 aeronaves Boeing anunciada por el grupo en agosto de 2025 marca el inicio de esta transición hacia una flota más homogénea y de nueva generación, que permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir el consumo de combustible y avanzar en la reducción de emisiones de CO2.

La llegada de los tres primeros Boeing dentro de la primera fase de transición, que comprende las primeras 50 aeronaves ya adjudicadas, está prevista a partir del último trimestre de 2026.

Además, Vueling tiene como objetivo completar una transición total de su flota, siempre supeditado a la consecución de los resultados y márgenes de rentabilidad comprometidos.

Barcelona

La aerolínea también quiere seguir siendo líder en el aeropuerto de Barcelona, su base principal, con un 40% de la cuota de mercado.

En El Prat tiene basadas alrededor de 60 aeronaves, siendo el centro neurálgico de su operativa y de su red de conectividad.

Desde Barcelona, Vueling conecta con más de 100 destinos -alrededor de 80 internacionales- a más de 30 países y contribuye a la apertura de la ciudad al mundo, facilitando el acceso a más de 20 destinos intercontinentales.

“Somos un actor clave en la conectividad de Barcelona, que impulsa El Prat como uno de los aeropuertos europeos mejor conectados y que contribuye al desarrollo de las conexiones de largo radio desde y hacia la capital catalana”, ha destacado Carolina Martinoli, CEO y presidenta de Vueling.

De hecho, el crecimiento del aeropuerto en las dos últimas décadas ha ido de la mano de la expansión de Vueling, pasando de 24 millones de pasajeros en 2004 a más de 57 en la actualidad, cerca de 23 millones de los cuales son transportados por Vueling.

Este liderazgo se extiende al conjunto del país, donde Vueling es la aerolínea líder en el tráfico dentro de España: 1 de cada 3 pasajeros viajan con la aerolínea.