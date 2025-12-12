Vueling tapa parte del agujero que dejó Ryanair en el aeropuerto de Valladolid: sólo pierde un 11% de su tráfico

Ryanair dejó de operar en Valladolid en marzo por las altas tasas de Aena, dejando la oferta regular de vuelos limitada principalmente a Binter y vuelos exclusivos de programas especiales.

El aeropuerto vallisoletano ha recuperado 5.495 pasajeros respecto a octubre, de los cuales el 75% corresponden a Vueling.

Vueling inauguró en octubre una ruta Barcelona-Valladolid con tres frecuencias semanales, transportando 3.653 pasajeros en noviembre.

La llegada de Vueling al aeropuerto de Valladolid ha reducido la pérdida de tráfico a solo un 11,7% en noviembre, tras el abandono de Ryanair.

Atrás parece que quedan las caídas históricas de más de 60% del tráfico en el aeropuerto de Valladolid tras la salida de Ryanair de sus instalaciones.

¿La razón? La llegada de Vueling al aeropuerto vallisoletano. El pasado 28 de octubre estrenó su ruta entre Barcelona y Valladolid. Tiene tres frecuencias semanales.

El mes de noviembre es el primero que completó en el aeródromo. Durante este mes alcanzaron una cifra de 3.653 pasajeros, según datos aportados por la aerolínea.

El aeropuerto recibió 7.598 pasajeros, lo que supone un 11,7% menos que en noviembre del pasado año, según datos de Aena.

La cifra es negativa, pero si la comparamos con meses anteriores no tanto.

En octubre de 2025, el aeródromo perdió el 44% de su tráfico. Y en meses anteriores llegó hasta el 65%.

El aeropuerto de Valladolid ha crecido en 5.495 pasajeros respecto a octubre de 2024, y Vueling ha aportado 4.103 pasajeros (el 75% del crecimiento).

Ryanair no volverá

El pasado 28 de marzo Ryanair cumplió con su amenaza y dejó de volar en Valladolid en protesta por las elevadas tasas de Aena y la falta de incentivos a los aeropuertos regionales.

Antes de irse de Valladolid, Ryanair ofrecía vuelos regulares a Barcelona con tres frecuencias semanales, mientras que a Palma de Mallorca sólo lo hacía en los meses de verano.

Su salida dejó casi desierto este aeródromo, donde ahora sólo opera de forma regular una compañía: Binter, que fleta vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte.

Según Aena, también lo hacen Air Nostrum, Alba Star e Iberojet, pero para vuelos en exclusiva para el programa del Imserso.

Y Enter Air fleta vuelos del Club de los 60 (programa de la Junta de Castilla y León). Por lo tanto, no se consideran vuelos comerciales abiertos al público general.