Parques Reunidos rescata a Faunia y Selwo de la disolución, mientras Zoo de Madrid mantiene su rentabilidad

El sector de zoos y acuarios depende en gran medida del turismo y de la gestión empresarial para su sostenibilidad financiera.

La rentabilidad de los zoológicos en España es desigual, con algunos como Loro Parque en Tenerife alcanzando beneficios de 61,6 millones y otros como Cabárceno acumulando pérdidas.

Faunia, Atlantis y Selwo llevan años acumulando pérdidas, mientras que el Zoo de Madrid y Selwo Marina se mantienen rentables, con ganancias de 3,4 y 8,2 millones de euros en el último ejercicio.

Parques Reunidos ha rescatado a Faunia y Selwo con préstamos participativos de 6,7 y 0,41 millones de euros respectivamente para evitar su disolución.

En España, Parques Reunidos es la empresa que más espacios temáticos y zoológicos tiene en propiedad. En el caso de los parques dedicados a los animales, algunos de ellos no atraviesan su mejor momento y llevan años arrastrando pérdidas.

Hablamos de Faunia y Atlantis, que el pasado año registraron unas pérdidas de 1,7 millones de euros y 827.546 euros, respectivamente. Ambos están ubicados en Madrid y arrastran varios años de números rojos.

Junto a estos, está Selwo (en Estepona, Málaga). Este safari en semilibertad tampoco fue rentable el pasado año: perdió 557.000 euros.

En el caso de Faunia su situación fue más extrema en 2024. Parques Reunidos -a través de Parque de Atracciones de Madrid- realizó un préstamo participativo de 4,4 millones a la sociedad.

Sin embargo, no fue suficiente para revertir la causa de disolución en la que estaba inmersa, según se desprende de las cuentas de la empresa depositadas en el Registro Mercantil.

Ante esta situación, con fecha 31 de marzo de 2025 recibió otro préstamo participativo adicional por importe de 2,3 millones de euros para restablecer el equilibrio patrimonial. En total, 6,7 millones.

Caso parecido es el de Selwo. El 28 de febrero de 2025, Parques Reunidos (controlado por Piolin BidCo) realizó un préstamo participativo por importe de 410.000 euros para restablecer su equilibrio patrimonial.

Aquarium Atlantis en Xanadú (Madrid).

De todos ellos, Atlantis es el espacio más nuevo. Este aquarium se estrenó en 2019 en el centro comercial intu Xanadú en Arroyomolinos (Madrid). Pero eso no ha impedido que coseche pérdidas continuas.

A pesar de la situación negativa de estos tres parques, hay otros espacios de animales dentro del grupo que sí son rentables.

Tal es el caso del Zoo de Madrid. El pasado año lo cerró con unas ganancias de 3,4 millones, ligeramente por debajo de los 4,1 millones de 2023. Su facturación creció un 1,2% hasta los 16,1 millones.

Sólo hay dos ejercicios en los que ha registrado números rojos en los últimos 15 años: 2012 y 2020.

Y, por último, Selwo Marina (en Benalmádena, Málaga) también cerró con ganancias el pasado ejercicio. En concreto, el parque temático de fauna marina ganó 8,2 millones de euros. Sus ventas ascendieron a 29,3 millones de euros.

Fuera de España, el grupo cuenta con otros zoológicos como Blackpool Zoo en Reino Unido o Weltvogelpark Walsrode en Alemania.

Zoológicos de España

España cuenta con una red amplia de zoos y acuarios con un peso importante en el ocio y turismo del país. Sin embargo, al igual que ocurre con los espacios de Parques Reunidos, la rentabilidad de ellos es bastante desigual.

Algunos ganan dinero y otros lo pierden ya que dependen del tirón turístico y de grupos empresariales para sostenerse.

Tal es el caso de Cabárceno (en Cantabria), que se presenta como modelo de “zoo-inmersión” o parque de naturaleza, con recintos más amplios y diseño que intenta imitar hábitats naturales.

En 2024, este espacio perdió 193.849 euros y arrastra unos números rojos de 3,4 millones desde 2022. En los últimos diez años, sólo ha conseguido ganancias en dos ejercicios.

Por volumen de facturación es de los más grandes: 29,3 millones el pasado ejercicio, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

En el lado opuesto está Loro Parque (Tenerife), el más rentable con 61,6 millones de euros de beneficios en 2024 o el Bioparc de Valencia, con 1,8 millones de euros.