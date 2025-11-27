La opción perfecta para los amantes del esquí y los planes invernales: un hotel en Baqueira Beret

La vuelta del frío a la Península marca esta etapa del año, en la que los fans de la nieve aprovechan para esquiar y hacer planes al calor de la chimenea. El Eurostars La Pleta 5* ofrece una opción ideal para un 'city break' en las vacaciones de Navidad.

Las claves nuevo Generado con IA El hotel Eurostars La Pleta 5*, situado en la Val d’Arán a 1.700 metros de altitud y junto a las pistas de Baqueira Beret, es una opción destacada para los amantes del esquí y los planes invernales. Ofrece un ambiente cálido con salones con chimenea, vistas a paisajes nevados y una decoración que combina madera y tejidos naturales, evocando el encanto de las casas de montaña. El hotel cuenta con una variada oferta gastronómica, con restaurantes que van desde la cocina tradicional catalana hasta quesos suizos y sushi, además de una carta de vinos selectos. Dispone de spa inspirado en la flora local para adultos y niños, así como un club de cine para disfrutar de películas en un entorno acogedor durante los días fríos.

La Península inicia la temporada de lluvias y bajas temperaturas. Sin embargo, esta época del año es la propia para esquiar o para hacer planes en un interior cálido y acogedor. Cada vez queda menos para Navidad y aprovechar para hacer estas actividades, algo que mueve a muchos a buscar un lugar para hacer un pequeño 'city break': este hotel ubicado en Lleida es una excelente opción para los amantes de la nieve.

A 1.700 metros de altitud, en el corazón de la Val d’Arán y a un paso de las pistas de esquí de Baqueira Beret, el Eurostars La Pleta 5* es el destino de referencia para las personas que quieren aprovechar sus últimos días de vacaciones de este 2025.

Este hospedaje de montaña ofrece una excelente oportunidad para hacer esquí y también para relajarse en sus acogedores salones con chimenea y vistas a paisajes nevados, una de las ventajas de esta ubicación privilegiada.

Una fotografía del interior del Eurostars La Pleta. Hotusa

La calidez de la madera y los tejidos naturales del hotel consiguen fusionar la sofisticación y el encanto de las antiguas casas de montaña, lo que convierte a este recinto en un retiro de lujo.

El esquí y otras actividades de montaña que se pueden realizar en esta zona durante el invierno abren el apetito a cualquiera, y no es para menos, ya que con el frío y el deporte nuestro cuerpo requiere de una mayor cantidad de calorías por el aumento del gasto de energía. Esto no es un problema en el Eurostars La Pleta, gracias a su gran oferta gastronómica, que se caracteriza por la diversidad culinaria.

Los menús que ofrece este hotel incluyen desde los sabores más tradicionales de la cocina catalana en el restaurante Del Gel al Foc, hasta la exquisita selección de quesos suizos de La Racletterie o el exotismo de su Sushi Restaurant. Otra opción es La Petita Borda, que ofrece una selección de platos sencillos y deliciosos acompañados de vinos cuidadosamente seleccionados.

Después de una jornada en las pistas de esquí, este hotel también ofrece un servicio de spa para recuperarse de todo el ejercicio realizado. Los tratamientos se inspiran en la flora autóctona de la Val d’Arán, creados a base de ingredientes naturales y también hay programas diseñados para los más pequeños.

El spa del hotel. Hotusa

Ver una buena película en invierno en una habitación cálida es otro de los planes que todos hacen en esos fines de semana en los que bajan las temperaturas y también es otra de las opciones de las que dispone el Eurostars La Pleta.

En concreto, este hospedaje cuenta con un "club de cine" del hotel, un punto de encuentro para ir en solitario, en pareja o con la familia y que ofrece un videoclub particular para organizar sesiones de cine y palomitas en un ambiente íntimo y acogedor al calor de las chimeneas.