Venezuela amenaza a Iberia, Air Europa y otras aerolíneas con perder los derechos de vuelo si no retoman sus rutas al país

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela ha dado 48 horas a aerolíneas internacionales, como Iberia y Air Europa, para reanudar sus vuelos al país bajo amenaza de perder sus derechos de vuelo.

Para ello, da un plazo de 48 horas a todas estas aerolíneas, entre las que se encuentran Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

Las dos primeras compañías españolas mantienen sus vuelos suspendidos hasta el 1 de diciembre en línea con las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

"La compañía continúa monitorizando la situación en colaboración con las autoridades aeronáuticas y retomará sus vuelos cuando se recuperen las plenas garantías de seguridad para las operaciones", señalan fuentes de Iberia a EL ESPAÑOL-Invertia.

La portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines también cancelaron sus operaciones en el país.

La aerolínea venezolana Estelar y la local Laser también suspendieron vuelos.

"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", señalan desde IATA, la asociación que engloba a buena parte de las aerolíneas de todo el mundo.

Por ello, insta a "mantener el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan" y reitera su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas.

Precaución

La cancelación de todos los vuelos por estas compañías aéreas se produce después del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El organismo instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", el aeropuerto que sirve a Caracas y principal terminal aéreo de Venezuela.