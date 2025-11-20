La CNMC aprueba la subida del 6,44% de las tasas aéreas de Aena para 2026

El Congreso rechazó congelar las tasas de Aena para 2026, pese a las enmiendas propuestas por el PP en el Senado para mantenerlas estables.

Las tarifas aeroportuarias afectan al precio de los billetes y han generado rechazo en aerolíneas como Ryanair, que argumenta recortes de plazas en aeropuertos regionales por esta política.

Esta subida permitirá a Aena desarrollar su plan inversor de 12.888 millones de euros para 2027-2031, que contempla la ampliación de aeropuertos saturados.

La CNMC ha aprobado la propuesta de Aena de subir un 6,44% las tasas aéreas para 2026, fijando el ingreso máximo por pasajero en 11,02 euros.

Y eso que el PP incorporó enmiendas en el Senado a la ley de Movilidad Sostenible para congelar las tasas aeroportuarias a principios de mes.

Semanas más tarde, el Pleno del Congresorechazó congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026.

Tarifas

Las tarifas aeroportuarias son unos importes que Aena cobra a las aerolíneas por utilizar sus terminales, pistas, pasarelas, los controles de seguridad y tienen impacto en el precio de los billetes de avión.

La CNMC se encarga de supervisar la propuesta de tarifas de Aena y controlar que es conforme con el marco legal.

En la última década, ha existido una restricción legal que limitaba ad hoc el aumento de las tarifas y que en 2026 ya no aplica.

Durante los periodos regulatorios de 2017 a 2021 y de 2022 a 2025, las tarifas permanecieron estables o bajaron de un ejercicio a otro, salvo de 2023 a 2024, cuando subieron un 4,09 %, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un índice P del 3,5%.

Esta subida, ya aprobada por Aena, no gusta a las aerolíneas. Especialmente ha encontrado el rechazo de Ryanair, que justifica sus recortes de plazas en aeropuertos regionales en esta política de Aena.