Air Europa nombra a Richard Clark nuevo CEO tras la salida de Nuño de la Rosa

Air Europa ya tiene sustituto de Jesús Nuño de la Rosa.Tan sólo un día ha tardado la compañía en nombrar al hasta ahora director general, Richard Clark, como nuevo consejero delegado de la aerolínea.

Este histórico de la casa se coloca en primera línea de Air Europa para reforzar el crecimiento internacional, según un comunicado de la compañía de Globalia.

Con una sólida trayectoria en la compañía, Richard Clark ha desempeñado un papel clave en la transformación y desarrollo de Air Europa.

Desde su incorporación en 1987, ha liderado áreas estratégicas y proyectos de gran relevancia, reforzando la posición del hub de Madrid Barajas como puente entre Europa y América.

"El profundo conocimiento que Clark maneja del negocio, junto con una visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación, le han convertido en una figura destacada dentro de la industria", señalan.

Con este nombramiento, el objetivo para el nuevo CEO “es fortalecer el hub de Madrid como puente entre continentes y avanzar de la mano de nuestros socios estratégicos para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única, sostenible y de calidad”.

Clark es de la máxima confianza del presidente de Globalia, Juan José Hidalgo.

El veterano empresario ha querido delegar en Clark este puesto justo el día en el que la aerolínea ha firmado un memorando de entendimiento con Airbus para adquirir hasta 40 aviones del modelo A350-900, valorados en 12.696 millones de dólares (10.959 millones de euros).

La configuración del nuevo consejo de administración se comunicará en los próximos días, pero se espera que Turkish Airlines tenga un puesto en el consejo de administración tras comprar el 26% de la compañía aérea.

De esta forma, ocuparán uno de los asientos libres que dejan los dos consejeros (César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía), representantes de SEPI en el consejo de Air Europa que presentaron su dimisión como consejeros de la sociedad.

Decisión que se enmarcó dentro del contexto actual de la compañía, que ha realizado el pago anticipado del rescate de 475 millones concedido por la SEPI, con un año de antelación respecto a la fecha originalmente establecida.