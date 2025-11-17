Jesús Nuño de la Rosa cesa como CEO de Air Europa tras el acuerdo con Turkish y el pago del rescate a la SEPI

Jesús Nuño de la Rosa deja de ser consejero delegado de Air Europa. El ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa para dejar su cargo tras la entrada de Turkish Airlines con el 26% del capital y el pago del rescate de 475 millones.

Dicho acuerdo ha sido aprobado por el consejo de administración de Air Europa.

Asimismo, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de SEPI en el consejo de Air Europa, han presentado su dimisión como consejeros de la sociedad.

Esta decisión se enmarca dentro del contexto actual de la compañía, que ha realizado el pago anticipado del préstamo concedido por SEPI, con un año de antelación respecto a la fecha originalmente establecida.

La salida de ambos consejeros de la SEPI coincide con la desvinculación de Jesús Nuño de la Rosa como CEO de Air Europa.

En un comunicado, Air Europa agradece a Jesús Nuño de la Rosa “su entrega, dedicación y lealtad durante el desempeño de su cargo desde julio de 2022”.

Asimismo, la compañía expresa su agradecimiento a César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía por el trabajo realizado.

En los próximos días se procederá a la renovación del consejo de administración.