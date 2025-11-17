El avión A321XLR, el triunfo de Airbus sobre Boeing: lo estrenó Iberia para ‘cruzar el charco’ y las americanas se pelean por él

El 14 de noviembre de 2024, Iberia hizo historia al ser la primera aerolínea en operar el avión A321XLR, la primera aeronave de pasillo único en realizar vuelos transoceánicos.

Desde entonces, Airbus no ha parado de recibir pedidos de este modelo acaparando el segmento de vuelos de largo alcance en aviones de fuselaje estrecho. Y lo ha hecho ganando a su eterno rival, Boeing, que no cuenta con una alternativa.

En concreto, Airbus tiene pedidos que superan los 500 A321XLR, señalan fuentes del fabricante de aviones a este periódico.

“La base de clientes del A321XLR abarca desde aerolíneas tradicionales hasta los principales arrendadores (lessors) y aerolíneas de bajo coste”, añaden.

Precisamente este modelo de avión abre la puerta de nuevo a desarrollar el modelo de largo radio de bajo coste que casi le cuesta la existencia a Norwegian.

Y lo cierto es que la ventaja de poder volar hasta 4.700 millas náuticas (unos 8.700 kilómetros) y saltar de Europa a América ha hecho que este modelo sea muy atractivo también para las compañías americanas, más abonadas tradicionalmente a Boeing.

La primera que operará un A321XLR será American Airlines. Lo hará en 2026 para rutas transcontinentales dentro de Estados Unidos.

Primer avión A321 XLR de Wizz Air.

Después se destinará a trayectos internacionales de medio y largo alcance, especialmente hacia Europa. En total, recibirá 50 aviones de esta nueva joya de Airbus.

La siguiente será United Airlines, quien también ha pedido 50 aviones de este modelo para reemplazar su flota de Boeing 757.

Y la lista es larga: IndiGo (69 aeronaves), Qantas (48 unidades), Air Canada (30) o JetBlue (13). Ésta última opera con este avión la ruta Madrid-Boston en competencia con Iberia.

Las low cost también han realizado pedidos. Wizz Air encargó 47 unidades, pero por cambios en su estrategia los ha reducido a 11 unidades. Cinco ya fueron entregados, convirtiendo las restantes 36 en A321neo.

Pedido de Iberia

Iberia, la aerolínea que estrenó el modelo, ya tiene en posesión cuatro A321XLR. “En los próximos días vamos a recibir dos más, con lo que cerraremos 2025, con un total de seis A321XLR”, comentan fuentes de la aerolínea.

Además, en 2026 está previsto que reciban otros dos XLR hasta llegar al total de los ocho encargados a Airbus.

Iberia presentó el nuevo avión A321XLR el pasado 13 de noviembre. Esteban Palazuelos

Actualmente, vuelan con ellos a Washington, Boston, Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico.

Y operarán con ellos a Recife (ruta que inauguran el 13 de diciembre) y Fortaleza (ruta que abren el 19 de enero).

El modelo

El Airbus A321XLR (Extra Long Range) es un modelo insignia para Airbus. Está diseñado para llenar un vacío en el mercado con sus capacidades de alcance excepcionales.

Tiene una capacidad máxima de 244 pasajeros, representa la solución de menor riesgo para que las aerolíneas abran nuevas rutas de larga distancia.

Airbus 321XLR. Airbus

Se trata, además, de uno de los aviones más eficientes del mercado, con un ahorro de combustible de más del 30% en comparación con los modelos de fuselaje ancho (wide-body).

El modelo A321XLR tiene una autonomía de 8.700 kilómetros, aproximadamente 11 horas de vuelo sin escalas.

Esto supone unos 1.300 kilómetros más que su predecesor y al menos 1.420 kilómetros más que su competidor más cercano: el veterano Boeing 757.

Boeing dejó de producir el avión en 2004, pero no lo reemplazó con ningún modelo comparable.

Al no tener alternativa directa por parte de su eterno rival, el A321XLR actualmente domina el segmento de vuelos de largo alcance en aviones de fuselaje estrecho. Algo que parece que seguirá haciendo en un futuro.