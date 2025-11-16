Así es Maraey, el macroproyecto turístico en Brasil que dos familias navarras llevan 17 años diseñando y verá la luz en 2028

En 2008, en plena crisis económica, las familias navarras Senosiáin (Grupo Cetya) e Izquierdo (Abacus Property Development) -muy ligadas al inmobiliario- decidieron apostar por Brasil para construir y gestionar un macroproyecto turístico de lujo que llevan ya 17 años diseñando bajo el nombre de Maraey.

“Es un proyecto de vida”, asegura a este periódico Emilio Izquierdo, CEO de Maraey. “Es difícil que una empresa aguante 17 años viabilizando un negocio si no es familiar”, añade.

El proyecto turístico cogió forma cuando su padre se fue a vivir con su madre a Brasil en 2017 para hacer las gestiones previas (licencias, permisos...) junto a otro socio.

Su trabajo consistió en aportar “confianza y credibilidad”, mientras que en 2018 llegó Emilio, con un perfil mucho más enfocado a poner en marcha el modelo de negocio y las negociaciones con Marriott.

La marca de lujo tiene un lugar relevante en este proyecto con tres hoteles con 1.100 habitaciones de las marcas JW Marriott, Ritz-Carlton Reserve y Rock in Rio, que operará el primer hotel temático con la marca del festival.

También gestionará 417 branded residences. Pero antes de elegir a la cadena de lujo, tuvieron que analizar “hasta 20 propuestas de hoteles”, recuerda el CEO.

Pero, ¿qué es Maraey? Es un desarrollo turístico-residencial ubicado en el municipio de Maricá, a unos 45 km del centro de Río de Janeiro.

Proyecto Maraey.

Se extiende sobre un área de 840 hectáreas, aunque sólo contempla una mínima ocupación edificatoria de apenas el 6,6%, priorizando la conservación ambiental.

En la primera fase, además de los hoteles y apartamentos de lujo, se contempla la construcción de una universidad de alta especialización en gestión hotelera en colaboración con el grupo suizo EHL Hospitality Business School.

Las obras se inician este mismo mes de noviembre -ya cuentan con los permisos- y se alargarán al menos unos 20 meses. El CEO calcula que para finales de 2028 o principios de 2029 esté completa la primera fase.

En paralelo se construirá la segunda y tercera fase, que contará con 8.000 casas, un shopping centre de 100.000 metros cuadrados, un colegio y un hospital.

Cuando estas fases se completen, el macrocomplejo estará al 100% operativo. “En diez o doce años”, estima el ejecutivo.

Todo ello con el reto que tiene por delante y las carencias de Brasil. Para Emilio Izquierdo, el país tiene cinco problemas: mala visibilidad internacional, poca conectividad aérea, falta de hoteles de cinco estrellas y de formación, así como problemas para acceso a capital.

Por lo que define el proyecto “de desarrollo estratégico del país”. Lo que quieren es “impulsar el potencial turístico de Brasil”, añade.

El CEO calcula que unos 350.000 turistas pasarán por las instalaciones de Maraey al año. De hecho, está convencido de que incluso superarán esa cifra.

Emilio Izquierdo, CEO de Maraey, galardonado por la Cámara de Comercio Brasil España en la XX edición de los Premios Brasil.

Y aún sin estar operativo, el proyecto no ha dejado de recibir premios.

El último ha sido otorgado a Emilio Izquierdo por la Cámara de Comercio Brasil España en la XX edición de los Premios Brasil, que se celebró el pasado miércoles 12 de noviembre en Madrid.

Financiación

Para la primera fase (hotel, apartamentos y universidad) contarán con una inversión de 750 millones de dólares (648 millones de euros). El proyecto en su conjunto suma 2.500 millones de dólares de inversión (2.162 millones de euros).

Para ello, Emilio está de road show en busca de inversores. De hecho, atiende a EL ESPAÑOL-Invertia desde Abu Dabi. Después vendrá Qatar y Dubai. “Luego Madrid, Londres y EEUU”, cuenta.

De los 350 millones de dólares (302 millones de euros) que esperan conseguir ya tienen firmados 120 millones (103,7 millones de euros).

“El road show está muy bien encaminado. Tenemos un tercio de la inversión firmada y el objetivo del resto es cerrarla en el segundo trimestre de 2026”, avanza el directivo.

Entre los inversores hay fondos soberanos y de pensiones, así como otros más activos. Además, el CEO del megaproyecto espera sumar también capital brasileño al proyecto.

También cuentan con financiación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el BID Invest del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial para completar su estructura financiera.