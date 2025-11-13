La aerolínea Swiftair disuelve su consejo de administración tras la entrada de la francesa Antin con el 70% de su capital

La aerolínea española dedicada al transporte de carga Swiftair ha disuelto su consejo de administración tras el anuncio hace un mes de que el fondo de inversión francés Antin Infrastructure Partners entraba en su capital para hacerse con el 70%.

La operación -que aún debe pasar los filtros de competencia- se cerró por 280 millones de euros. La inversión se ha realizado a través del fondo Mid Cap Fund I de esta empresa de inversiones; el cual cuenta con 2.200 millones de euros.

El acuerdo incluye que el actual CEO y antiguo propietario, Salvador Moreno, continúe liderando la compañía tras la venta.

Así, la aerolínea fundada en 1986 cambia el órgano de administración pasando del actual consejo de administración a administrador único, representado ahora en la figura de Salvador Moreno.

De esta forma, el resto de miembros del consejo cesan en su cargo al quedar disuelto.

La compañía en los últimos años ha crecido con la compra de Cygnus Air en 2018 y West Atlantic en 2019.

Swiftair cuenta ahora con una flota de 71 aviones, emplea a más de 1.350 personas y opera 77 rutas en más de 45 países. Sus principales clientes son empresas globales de logística como DHL, FedEx, UPS o Royal Mail.​

Varios técnicos trabajan en un avión en el nuevo hangar construido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la compañía Swiftair. Eduardo Parra Europa Press

También cuenta con filiales como Uep!Fly, centrada en vuelos interinsulares en Baleares y que se fundó en plena pandemia.

La compañía ha sido clave en el crecimiento del sector ACMI (alquiler de avión, tripulación, mantenimiento y seguro) en Europa, facilitando conexiones rápidas para carga urgente.

Frente abierto

Pero Antin se va a encontrar con un frente laboral abierto en la compañía aérea. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) lleva años denunciando que cerca de 300 pilotos se rigen por un convenio que data del año 2006.

Así, advierten al nuevo accionista de que las negociaciones para alcanzar un convenio específico para sus pilotos no han encontrado ningún tipo de voluntad negociadora por parte de sus directivos.

Actualmente, las negociaciones están "enquistadas" y "no avanzan", aseguran a este periódico fuentes de la sección sindical de Sepla en Swiftair.

Esto ha provocado "una salida masiva de pilotos de la aerolínea en busca de mejores condiciones en otras compañías del sector", añaden.

De ahí que desde el sindicato denuncien que haya falta de profesionales para este puesto.

Pero la entrada de un nuevo accionista supone un soplo de aire fresco para el colectivo de pilotos, que espera que el nuevo accionista ayude a mejorar sus condiciones laborales.

“Desde Sepla, instamos a Antin Infrastructure Partners a asumir su responsabilidad social como nuevo accionista y a promover un marco laboral digno, actualizado y alineado con la realidad del mercado”, señalan.