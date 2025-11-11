La 'startup' catalana Amenitiz levanta 39 millones para expandir su tecnología hotelera

Amenitiz, la startup catalana de gestión “todo en uno” para hoteles independientes, ha recaudado 45 millones de dólares (38,9 millones de euros) en una combinación de financiación Serie B y líneas de crédito.

La ronda está liderada por el fondo español Kfund a través de Leadwind (su fondo growth), con la participación del fondo estadounidense especializado en hospitality Thayer Ventures (San Francisco) y Columbia Lake Partners, además del continuo apoyo de todos los inversores existentes: Eight Roads, Point9, Otium, Backed y Chalfen Ventures.

El capital recaudado permitirá a Amenitiz acelerar la innovación impulsada por IA, lanzar nuevas funcionalidades para maximizar los ingresos de los hoteles independientes y ampliar la presencia de su plataforma en toda Europa.

Desde el cierre de su Serie A en 2022, Amenitiz ha crecido casi cuatro veces, pasando de 4.000 a más de 15.000 establecimientos en Europa.

En los últimos 18 meses, los hoteles que utilizan Amenitiz han recibido a más de 15 millones de huéspedes y gestionado más de 3.000 millones de euros en reservas, consolidando la posición de la empresa como el sistema de gestión de referencia para la hospitalidad independiente.

Hoteles independientes

Los hoteleros independientes representan la columna vertebral de la hospitalidad europea -más de 750.000 establecimientos y más del 80% del mercado- pero durante décadas han sido ignorados por tecnologías diseñadas para grandes cadenas.

Con la llegada de la inteligencia artificial y la transformación digital, el sector turístico está evolucionando rápidamente y, por primera vez, los independientes tienen la oportunidad no solo de alcanzar, sino de superar a la competencia.

Amenitiz está diseñado específicamente para ofrecer a los hoteleros independientes las herramientas que necesitan para competir eficazmente con las grandes cadenas y maximizar su visibilidad para aumentar las reservas directas.

La plataforma sustituye la complejidad de múltiples sistemas por una solución digital integrada que unifica reservas, operaciones, pagos, presencia online y gestión de ingresos.

Los resultados son tangibles: ahorro de tiempo, mayor ocupación, flujos de caja simplificados gracias a los pagos integrados y una tecnología que evoluciona junto con las expectativas de los huéspedes.

Desde la Serie A, Amenitiz ha reforzado su software principal y lanzado dos innovaciones clave: AmenitizBoost, que ayuda a los hoteles independientes a mejorar su visibilidad, atraer más reservas directas y aumentar sus ingresos a través de anuncios en línea y metabuscadores; y PriceAdvisor, una herramienta integrada de revenue management que permite aumentar los ingresos hasta un 20% mediante la optimización inteligente de precios.

Próximos pasos

Con esta nueva financiación, Amenitiz continuará desarrollando nuevas funcionalidades para aumentar la rentabilidad de los hoteles independientes y expandirse a nuevos mercados.

Sobre todo, la empresa acelerará la innovación de producto basada en inteligencia artificial, con el objetivo final de poner la IA en manos de cada hotelero independiente en toda Europa.

“El auge de la inteligencia artificial y la transformación digital de la hospitalidad representan una oportunidad única para que los pequeños hoteles den un gran salto adelante”, señala Alexandre Guinefolleau, cofundador y CEO de Amenitiz.