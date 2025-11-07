La Sepi ha recuperado 1.425M de los rescates a empresas por la Covid, el doble de lo previsto, tras la devolución de Air Europa

El fondo ha estado rodeado de polémicas y sospechas, especialmente por el rescate a Air Europa, que ha implicado investigaciones y acusaciones de tráfico de influencias.

Air Europa devolvió de forma anticipada los 475 millones recibidos, tras el acuerdo para la entrada de Turkish Airlines en su capital.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ha recuperado ya el 53% del total financiado en 28 rescates, superando con creces el calendario de devoluciones previsto.

La SEPI ha recuperado 1.425 millones de euros de los rescates a empresas por la Covid, el doble de lo previsto inicialmente gracias a la devolución anticipada de Air Europa.

La devolución de los 475 millones de euros de Air Europa es un espaldarazo para el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) creado por el Gobierno hace cinco años y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Lo es por varios motivos. El primero de ellos es porque, pese a la difícil situación de muchas compañías, la SEPI ya ha conseguido recuperar el 53% de las ayudas. Es decir, 1.425 millones de los 2.681 millones financiados en 28 rescates.

Recordemos que Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica, Soho, Hesperia y Hotusa ya devolvieron sus respectivas ayudas.

En un inicio, el calendario de la SEPI marcaba que hasta 2025 la devolución de los préstamos alcanzaría los 713 millones. O lo que es lo mismo: el 26,5%.

Entre los años 2026 y 2028 estaba prevista la recuperación de 1.681 millones de euros (un 63%) y el 11% restante en 2029.

Eso quiere decir que el fondo ya ha conseguido recuperar el doble de lo previsto en un principio. Eso, a su vez, ha hecho que entre 2026 y 2029 la SEPI pueda recuperar otra parte de los 1.256 millones restantes.

Decimos otra parte porque, aunque el fondo tenía como fecha de caducidad el año 2029, la SEPI acordó con Duro Felguera la extensión del préstamo de 120 millones (100 millones de participativo y 20 de ordinario) hasta 2035.

Fondo cuestionado

La situación de empresas como Duro Felguera permiten explicar el segundo motivo por el que la devolución de la ayuda de Air Europa es un balón de oxígeno para el Gobierno.

Y es que ha sido un fondo muy cuestionado desde su creación para ayudar a las empresas en aprietos por la Covid.

En algunos casos, como el de Duro Felguera por su mala situación económica. Algo que siempre ha generado dudas sobre si podrían o no devolver la ayuda.

En situación parecida están Air Nostrum y Volotea, que también han tenido que pactar con la SEPI para recalendarizar sus devoluciones.

En otros casos como el de Plus Ultra se cuestionó que no fuera una empresa estratégica (condición indispensable para recibir dichos préstamos).

Y en otros como el de Air Europa el fondo se ha visto manchado por el escándalo protagonizado por la aerolínea de Globalia y su vinculación con el ‘caso Koldo’.

Su rescate ha implicado a muchos ministerios e incluso a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras una denuncia de Manos Limpias.

La primera dama habría mantenido reuniones en la sede de Globalia con Javier Hidalgo, por entonces consejero delegado del grupo, antes del rescate, por lo que se le acusaba de tráfico de influencias. Sin embargo, un informe de la Guardia Civil la desvinculó.

El exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo lee una declaración escrita ante la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. EFE

Tras estos, el caso Koldo estalló en el grupo turístico. La investigación demuestra que el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, organizó las reuniones que cristalizaron en la intervención del Gobierno.

Asimismo, el comisionista Víctor Aldama también participó en las negociaciones del rescate, llegando incluso a reunirse con Nadia Calviño, exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía.

Y, por último, tal y como publicó este periódico en exclusiva el audio en el que González Pano detalla cómo Pepe Hidalgo (presidente de Globalia) entregó 500.000 euros a Koldo para pagar a Ábalos por el rescate de la aerolínea del Grupo Globalia.

Sin embargo, este, según el relato de la exnovia de Aldama, no sería el único pago que el patriarca de la familia Hidalgo realizó.

El de Air Europa fue el primer rescate que se otorgó. Se aprobó el 3 de noviembre de 2020 en Consejo de Ministros a través de un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones. En total, 475 millones.

También fue el que más rápido se otorgó. Tardó 70 días desde que se solicitó hasta que se aprobó por parte del Consejo Gestor. De media, la SEPI tardó 355 días en dar ayudas de este tipo.

Air Europa tenía hasta 2026 para devolver la ayuda, pero con el acuerdo para que Turkish Airline entre en su capital con el 26% por 300 millones ha podido realizar dicha devolución de forma adelantada.