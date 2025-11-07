IAG gana 2.703 millones hasta septiembre, un 15,5% más

IAG incrementará el dividendo a cuenta a 0,048 euros por acción y prevé nuevas distribuciones de efectivo a sus accionistas en función de los resultados y el apalancamiento a finales de 2025.

Las aerolíneas del grupo transportaron 92,3 millones de pasajeros, un 0,6% menos que el año anterior, pese a un aumento del 2,6% en la capacidad.

Los ingresos totales del grupo alcanzaron los 25.234 millones de euros, un 4,9% más que en 2024, mientras que el beneficio operativo subió un 18,3%, hasta los 3.931 millones.

IAG obtuvo un beneficio neto de 2.703 millones de euros hasta septiembre de 2025, un 15,5% más, gracias a la fuerte demanda de viajes y una gestión eficiente de costes.

International Airlines Group (IAG) cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 2.703 millones de euros, un 15,5% más, impulsado por la solidez de la demanda de viajes y una gestión eficiente de costes, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos totales ascendieron a 25.234 millones de euros, un 4,9% más que en 2024, mientras que el beneficio operativo alcanzó los 3.931 millones, un 18,3% superior al registrado hace un año.

En el tercer trimestre, el beneficio operativo ascendió a 2.053 millones de euros, un 2% más, con un margen del 22%, su mejor dato histórico para este periodo.

Los gastos totales de explotación en el periodo de nueve meses aumentaron a 21.303 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 2,8%, vinculado al mayor volumen de vuelos y al aumento de los costes unitarios excluido el combustible, que fueron un 4,3% mayores.

El aumento en los gastos de personal de 376 millones de euros, el 8,3% con respecto a 2024 refleja los aumentos salariales y las provisiones para bonus y el incremento del número de empleados.

Los gastos de combustible y derechos de emisión disminuyeron 471 millones de euros, un 8% con respecto a 2024, como consecuencia de la bajada de precios y compensado parcialmente por el aumento del volumen de vuelos.

"Seguimos centrados en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas, contribuyendo a alcanzar nuestros objetivos financieros mediante una inversión disciplinada de cara al futuro para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa", aseguró el consejero delegado de IAG Luis Gallego.

Pasajeros

Entre enero y septiembre, las aerolíneas del grupo -Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- incrementaron un 2,6% su capacidad y obtuvieron un factor de ocupación del 85,8%, 1 puntos porcentuales menos. Los ingresos de pasajeros aumentaron un 0,8%.

Las aerolíneas de IAG transportaron a 92,3 millones de pasajeros en los primeros nueve meses del año, un 0,6% menos que el año anterior, en 565.369 vuelos (+0,5%).

De cara a futuro IAG prevé un aumento de capacidad para el año completo de alrededor del 2,5%. Asume que los costes unitarios excluido el combustible aumentarán alrededor de un 3% en 2025.

Se espera que las inversiones para el año alcancen aproximadamente los 3.700 millones de euros y que el coste total del combustible se sitúe en unos 7.100 millones de euros aproximadamente.

IAG se compromete a crear valor sostenible para sus accionistas. Así este jueves anunció un incremento al dividendo a cuenta por acción a 0,048 euros. En el ejercicio financiero de 2024 pagó a sus accionistas 427 millones de euros y aspira a incrementar el dividendo aproximadamente en línea con la inflación.

El reparto entre el dividendo a cuenta y el dividendo complementario esperado es de alrededor de un 50%, en línea con su práctica pre-Covid.

A 5 de noviembre IAG ha recomprado alrededor de 950 millones euros de los 1.000 millones de euros anunciados en nuestro programa de recompra de acciones.

El holding tiene la intención de anunciar nuevas distribuciones de exceso de efectivo a sus accionistas en la presentación de los resultados de 2025 en febrero, basándose en los flujos de efectivo previstos y el apalancamiento a finales de 2025 y teniendo en cuenta su rango objetivo de apalancamiento de 1,2 veces a 1,5 veces.

Durante el tercer trimestre la compañía registró un beneficio después de impuestos de 1.402 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,3% respecto al mismo periodo del año 2024.

Los ingresos se situaron en 9.328 millones de euros, estables respecto al año anterior debido a unos ingresos de pasajeros estables, una reducción de los ingresos de carga y un aumento de otros ingresos.

El beneficio de explotación de este tercer trimestre se elevó un 2% hasta los 2.053 millones de euros, con un margen en el trimestre del 22%, como resultado de la resiliencia de los ingresos totales, el sólido comportamiento de los costes excluido el combustible y el coste del combustible favorable.

En la presentación de resultados la compañía asegura que están encaminados a conseguir otro año de crecimiento de ingresos y beneficios, progreso de márgenes y fuertes retornos para sus accionistas.

"Estamos llevando a cabo nuestra estrategia y seguimos construyendo un negocio que ofrecerá creación de valor sostenible a lo largo del ciclo", asegura el holding aeronáutico.